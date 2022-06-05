حركة يومية على الكمبيوتر تحدد شخصيتك.. ما هي؟

قد تعتقد أن كل شخص يحرّك فأرة الكمبيوتر "الماوس" بالطريقة ذاتها، لكن الأمر ليس كذلك، غير أن الأهم هو أن نوع الحركة التي يقوم بها الإنسان في هذا المجال تعبر عن شخصيته.

وحلل باحثون في جامعة شيكاغو حركات 791 شخصا طلب منهم استخدام "الماوس" لإداء مهمة خاصة بالصور على الكمبيوتر، بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلص هؤلاء إلى وجود اختلافات صغيرة بين الأفراد في تحريك "الماوس"، مما يظهر جانبا من شخصية كل واحد منهم.

واستخدم الباحثون برنامجا يقيس الطريقة التي يستخدم فيها المشاركون فأرة الكمبيوتر، ويحلل عوامل مثل سرعة الحركة والنقرات والتوقف المؤقت.

وفي وقت لاحق، طلب من المشاركين تعبئة استبيان "السمات الخمس" الذي يستعلمه علماء النفس لقياس السمات، ويحدد أن الشخص قد يكون عصبيا أو منفتحا أو مقبولا أو منبسطا أو عصبيا.

وعندما قارن الباحثون نوع الشخصية بنتائج اختبار "الماوس"نوع الشخصية، وجدوا صلة بين الأمرين.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، كيمبرلي مايدنباور: "إن وجود عدد أقل من النقرات غير الضرورية وحركة الماوس البطيئة والمزيد من التشبث به (التوقف المؤقت)، يعني أن الشخص منفتح ولطيف ومنضبط بشكل أكبر وعصبي بشكل أقل".