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تكنولوجيا وعلوم

آلة حاسبة لتقييم العمر المعرفي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-06-2022 | 12:00
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ابتكر علماء جامعة لوباتشيفسكي الروسية، آلة حاسبة لتقييم العمر المعرفي وعرضوها في الموقع الرسمي للجامعة. ويمكن لأي شخص بواسطتها تقديرعمره المعرفي باستخدام الكمبيوتر.

وقد ابتكر علماء الجامعة هذه الآلة الحاسبة ضمن إطار مشروع "الطب الرقمي المخصص للشيخوخة الصحية" الذي بدأ العمل به عام 2017.
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وتجدر الإشارة ، إلى أن مصطلح "المعرفة" يرتبط بكل ما يتعلق بالإدراك والتفكير. وغالبا ما تصاحب مشكلات الذاكرة والتفكير والتركيز الشيخوخة البيولوجية. ولكن في بعض الأحيان تسبقها وفي أحيان أخرى لا تلحق بالعمر التقويمي للشخص.

ويستخدم في الالة الحاسبة نظام ذكاء اصطناعي مصمم خصيصا لتقييم العمر المعرفي. وباستخدام طريقة خاصة لتقييم كل مؤشر، من أجل تقليل عدد الأخطاء المحتملة.

وعند استخدام هذه الآلة، يجب على الشخص اجتياز ثلاثة اختبارات بسيطة- حل مسألة حسابية سهلة، وتحديد الشكل الصحيح للحروف، وتمييز ظلال الألوان. وعلى ضوء ذلك تقيّم الآلة العمر المعرفي للشخص بدقة 8-10 سنوات.

ويؤكد الباحثون، على أن نتيجة العمر المعرفي، ليست سببا للخضوع إلى فحوص طبية، بل لغرض التعرف على العمر المعرفي فقط.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهدف العام لمشروع "الطب الرقمي المخصص للشيخوخة الصحية"، هو البحث عن استراتيجيات طبية جديدة لضمان شيخوخة صحية، وزيادة متوسط العمر المتوقع للسكان، وبالتالي تحسين نوعية الحياة."فيستي. رو"


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