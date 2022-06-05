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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي أندرويد فقط.. ميزة جديدة من غوغل

Lebanon 24
05-06-2022 | 16:00
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تعمل شركة غوغل هذه الأيام، على توسيع ملصقاتها النصية المخصصة لمستخدمي أجهزة أندرويد الذين يستخدمون النسخة الإنجليزية الأميركية من لوحة مفاتيح Gboard الخاصة بها.
وتقدم عملاقة البحث أكثر من 1600 Pride Month جديد ومزيج موضوع الصيف إلى Gboard's Emoji Kitchen.
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كما يمكن استخدام الميزة ببساطة عن طريق كتابة رمز تعبيري أو اثنين في رسالة، ثم معرفة نوع المزج الذي يمكنك ترجمته إلى ملصقات، لتصبح النتيجة مجموعة من الرموز التعبيرية الممتعة، وفقا لما أفاد به موقع "The Verge".

مزايا جديدة
وبصرف النظر عن Gboard ، تقدم غوغل ميزات جديدة لاثنين من تطبيقاتها التي تركز على إمكانية الوصول: Sound Amplifier و Lookout، حيث يحصل مكبر الصوت المصمم لتضخيم أصوات معينة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع، أما بالنسبة لـ Lookout ، فهو تطبيق مصمم لمساعدة الأشخاص ضعاف البصر، وتضيف غوغل بدورها وضع غير متصل بـ"الشبكة"، إضافة إلى وسيلة للمستخدمين لسماع وصف للصورة من داخل "أي تطبيق أو متصفح".
وأخيراً ستتيح غوغل قريبا استرداد نقاط Google Play الخاصة بك أثناء وجودك في لعبة أو تطبيق، حيث لن تضطر بعد الآن إلى اتباع الخطوات الإضافية لتحويل نقاط Play Points إلى قسيمة قبل إجراء عملية شراء.
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