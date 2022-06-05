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تكنولوجيا وعلوم
آبل تطور محرك بحث خاص بها شبيها بمحرك غوغل
Lebanon 24
05-06-2022
|
23:00
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أفاد تقرير جديد نشره موقع "Apple Insider"، بأن شركة آبل، تعمل على تطوير محرك بحث ويب خاص بها، يركز على المستخدم ومشابها لمحرك بحث نظيرتها الأميركية Google.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، انتشرت العديد من الشائعات السابقة حول إنشاء شركة آبل محرك بحث افتراضي لهواتف "آيفون" من أجل منافسة "جوجل"، وعلى الرغم من أن التقرير لم يكشف معلومات جديدة حول الأمر، إلا أنه يؤكد أن عملاقة التقنية الأميركية تعمل بالفعل على محرك خاص بها مما يوضح أن الأمر ليس شائعة وأن الشركة تقترب من إطلاقه.
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وذكر المدون التقني، روبرت سكوبل، في تغريدة له على موقع تويتر، أن شركة آبل ستطلق محرك بحث ويب جديدًا يركز على المستخدم مشابها لمحرك غوغل على هواتف أندرويد، ولكن لن يتم إطلاقه قبل شهر يناير من العام المقبل 2023.
ولدى شركة آبل بالفعل محرك بحث يدعم المساعد الصوتي "سيري" Siri، لذلك لا يبدو أن الشركة تبني خدمة بحث عالمية كاملة لمنافسة بحث "غوغل" فقط، ففي حال أطلقت مصنعة هواتف آيفون محرك البحث العالمي الخاص بها لمستخدمي أجهزتها، فقد تفقد ثروة كبيرة.
وذلك لأن شركة غوغل تدفع كل عام مبلغ يتراوح بين 8 و12 مليار دولار أميركي لشركة آبل، من أجل أن يظل محرك بحثها هو محرك البحث الأساسي في هواتف "آيفون".
ولكن خلال العام الماضي، دفعت شركة غوغل الأميركية نحو 15 مليار دولار لشركة آبل، لتبقى محرك البحث خاصتها المحرك الافتراضي على نظام التشغيل iOS، وإذا كانت الصفقة دقيقة، فهذا يعني أن هذه الدفعة تعادل من 15٪ إلى 20٪ من أرباح آبل السنوية في عام 2020.
ولكن بموجب هذا التعاقد، تبقي آبل معتمدة على منافستها بشكل مستمر لتزويد أجهزتها بمحرك البحث العالمي "غوغل"، لذلك فإن إنشاء محرك بحث خاصتها قد يغنيها عن هذه الشراكة، وذلك حتى تكون الشركة الأمريكية تمتلك جميع الخدمات الافتراضية الخاصة بها، بالإضافة إلى ربط "سيري" بهذه التقنية، وجني المزيد من الإيرادات عبر توفير الإعلانات بمحرك بحث هواتف آيفون الجديد.
ووفقا لموقع "MacRumors"، فإن آبل سوف تقيم مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها "WWDC" للعام الحالي، مرة أخرى عبر الإنترنت، ولكن هناك عدد قليل من المطورين الذين سيكونون جزءًا من الحدث في حرم المقر الرئيسي لشركة آبل "Apple Park".
وبالنسبة للحدث المقبل، شاركت آبل صفحة جديدة بعنوان "Beyond WWDC"، تسرد الأحداث التي ستقام أثناء أو بعد مؤتمر المطورين الذي يعقد خلال الفترة من 6 يونيو إلى 10 يونيو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن علامة الهاشتاج الخاصة WWDC22# أصبحت الآن متاحة رسميا على موقع تويتر.
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