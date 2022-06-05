آبل تطور محرك بحث خاص بها شبيها بمحرك غوغل

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أفاد تقرير جديد نشره موقع "Apple Insider"، بأن شركة آبل، تعمل على تطوير محرك بحث ويب خاص بها، يركز على المستخدم ومشابها لمحرك بحث نظيرتها الأميركية Google.وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، انتشرت العديد من الشائعات السابقة حول إنشاء شركة آبل محرك بحث افتراضي لهواتف "آيفون" من أجل منافسة "جوجل"، وعلى الرغم من أن التقرير لم يكشف معلومات جديدة حول الأمر، إلا أنه يؤكد أن عملاقة التقنية الأميركية تعمل بالفعل على محرك خاص بها مما يوضح أن الأمر ليس شائعة وأن الشركة تقترب من إطلاقه.وذكر المدون التقني، روبرت سكوبل، في تغريدة له على موقع تويتر، أن شركة آبل ستطلق محرك بحث ويب جديدًا يركز على المستخدم مشابها لمحرك غوغل على هواتف أندرويد، ولكن لن يتم إطلاقه قبل شهر يناير من العام المقبل 2023.ولدى شركة آبل بالفعل محرك بحث يدعم المساعد الصوتي "سيري" Siri، لذلك لا يبدو أن الشركة تبني خدمة بحث عالمية كاملة لمنافسة بحث "غوغل" فقط، ففي حال أطلقت مصنعة هواتف آيفون محرك البحث العالمي الخاص بها لمستخدمي أجهزتها، فقد تفقد ثروة كبيرة.وذلك لأن شركة غوغل تدفع كل عام مبلغ يتراوح بين 8 و12 مليار دولار أميركي لشركة آبل، من أجل أن يظل محرك بحثها هو محرك البحث الأساسي في هواتف "آيفون".