ميتا تضيف أدوات تحرير جديدة إلى "ريلز" على إنستغرام وفيس بوك

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تضيف ميتا عددًا كبيرًا من الأدوات الجديدة إلى ريلز لأنها تحاول مواكبة تيك توك. تتضمن التحديثات ميزات تحرير جديدة وتحميلات أطول. وتأتي التغييرات في الوقت الذي جعلت ميتا التنافس مع تيك توك إحدى أولوياتها القصوى.وقال مارك زوكربيرغ إن جذب المستخدمين الأصغر سنًا، الذين يقضون بشكل متزايد وقتهم على تيك توك، وليس التطبيقات المملوكة لشركة ميتا، هو أولوية للشركة.تمشيا مع هذا الموضوع، تحصل "ريلز" على إنستغرام على العديد من الميزات التي لطالما كانت شائعة في ميزة القصص، بما في ذلك الاستطلاعات والرموز التعبيرية وملصقات الاختبار، والتي ساعدت في تعزيز التفاعل مع ميزة القصص على مر السنين.يضيف التطبيق أيضًا أدوات تحرير جديدة من شأنها أن تمنح المبدعين مزيدًا من المرونة في أنواع مقاطع الفيديو التي يمكنهم إنشاؤها في تطبيق إنستغرام. والجدير بالذكر أن المبدعين سيكونون قادرين على استيراد الصوت الخاص بهم، حتى يتمكنوا من إضافة أصوات من مقاطع الفيديو الموجودة في "كاميرا رول" إلى ريلز الخاصة بهم.ويضيف إنستغرام أيضًا قوالب، لتسهيل التعرف على مقاطع الفيديو الخاصة بالمبدعين الآخرين. أخيرًا، يقوم التطبيق بتوسيع الحد الأقصى لطول ريلز إلى 90 ثانية.تقوم ميتا بتحديث ريلز على فيس بوك أيضًا، حيث تضيف الشركة أدوات تحرير منفصلة لسطح المكتب، بما في ذلك ميزات قص الفيديو بحيث يمكن للمبدعين بسهولة الحصول على أجزاء من مقاطع الفيديو الحية ومقاطع الفيديو الأطول وتحويلها إلى مقاطعقصيرة. يحصل فيس بوك أيضًا على أدوات جديدة للجدولة والصوت لنشر المقاطع وتحريرها بسهولة أكبر من سطح المكتب.أخيرًا، سيبدأ فيس بوك في دفع المزيد من مقاطع ريلز المقترحة إلى خلاصات المستخدمين. ستظهر الريلز في كثير من الأحيان على فيس بوك، على غرار الطريقة التي استحوذت بها ريلز ببطء على موجز إنستغرام في الأشهر الأخيرة. ستحث الشركة أيضًا منشئي إنستغرام على البدء في نشر ريلز على فيسبوك، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.