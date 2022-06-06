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تكنولوجيا وعلوم
خدمة جديدة على سناب شات... تعرض تقييمات للمطاعم
Lebanon 24
06-06-2022
|
05:00
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وقعت شركة منصة التواصل الاجتماعي سناب شات اتفاق شراكة مع موقع The Infatuation "ذا إنفاتيويشن" المتخصص في تقييمات المطاعم لكي تتيح لمستخدمي سناب العثور على المطاعم المحلية الجيدة في منطقة وجودهم باستخدام خدمة سناب ماب. وأضاف سناب طبقة جديدة من "إنفاتيويشن" لكي تتيح للمستخدمين العثور على المطاعم.
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وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة لمستخدمي سناب شات في مدن نيويورك، ولوس أنجليس، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، وأوستن، وسياتل، وفلاديلفيا، وميامي، وأتلانتا، ودينفر، وواشنطن دي سي، ولندن.
ويمكن لمستخدمي سناب شات إيجاد طبقة جديدة على سناب شات في الجزء العلوي الأيمن من نافذة سناب شات، واختيار إنفاتيويشن لبدء البحث عن المطاعم الموجودة في جوارهم. وبمجرد عثور المستخدم على مطعم يريده، يمكنه مشاركته مع أصدقائه عبر نافذة المحادثة أو إضافته إلى قائمة التفضيلات لكي يحفظه لاستخدامه في وقت لاحق.
وكجزء من الشراكة الجديدة، سيشاهد المستخدمون الآن وبشكل آلي عروض موقع إنفاتيويشن في خانة "بليس بروفايلز" في أكثر من 50 مدينة حول العالم.
خاصية ليرز
تقول سناب شات إن أكثر من 250 مليون شخص يستخدمون خدمة سناب شات كل شهر لمعرفة ما يفعله أصدقاؤهم. وفي العام الماضي أضافت سناب شات خاصية ليرز (طبقات) إلى سناب شات لكي توفر طريقة جديدة للمستخدمين لإيجاد أشياء يمكنهم عملها مع أصدقائهم. وتسمح خاصية "ليرز" للمستخدمين بإضافة البيانات من بعض المطورين المشاركين الذين تختارهم سناب، إلى خريطتهم، بحيث يمكنهم رؤية العالم بمنظور معين.
وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت سناب شات اتفاق شراكة مع شركة بيع تذاكر الاحتفالات والفعاليات عبر الإنترنت تيكت ماستر لإطلاق طريقة جديدة تتيح للمستخدمين اكتشاف الاحتفالات الحية عبر سناب ماب.
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