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تكنولوجيا وعلوم

محكمة أسترالية تغرم "غوغل" 515 ألف دولار في قضية تشهير

Lebanon 24
06-06-2022 | 23:00
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قضت محكمة أسترالية بتغريم شركة "غوغل" 515 ألف دولار على خلفية نشر مقطعين مصورين تشهيريين على موقع "يوتيوب".
ورفع غون باريلارو النائب السابق لرئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دعوى قضائية ضد "غوغل" والممثل الكوميدي غوردان شانكس، في المحكمة الاتحادية بسبب المقطعين.
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وخلص القاضي ستيفن راريس، إلى أن "باريلارو تعرض لحملة عنصرية وتشهيرية لا هوادة فيها على يوتيوب، المنصة المملوكة لغوغل".
وقال باريلارو للصحفيين خارج محكمة سيدني: "أشعر أن هذا الحكم بمثابة تبرئة لي".
وأضاف: "أنا متأثر بشدة اليوم وسعيد لأن هذه نهاية الرحلة.. يجب أن تكون شجاعا أو غبيا لتواجه غوغل، وربما يتعلق الأمر ببعضهما البعض".
لم يصدر أي تعليق من شركة "غوغل" الأمريكية على الحكم الصادر.
 
(روسيا اليوم)
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