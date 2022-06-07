للبحث عن الأطفال مفقودين... هذا ما قدمه "إنستغرام"

طرحت منصة «إنستجرام» مؤخرًا ميزة جديدة لإعلام المستخدمين بالأطفال المفقودين في منطقتهم.وبحسب «CNN»، بدأ إدراج ميزة «Amber Alert» على نظام «إنستجرام» الأساسي، على أن يتضمن تنبيهات تشتمل على تفاصيل بشأن الطفل المفقود، مثل صورة ووصف وموقع الاختطاف المشتبه به، والتي ستكون متاحة في عدة دول بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والإكوادور واليونان وجواتيمالا وأيرلندا وجامايكا.كما ستكون هذه الخاصية متاحة في كل من كوريا الجنوبية وليتوانيا ولوكسمبورج وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وفقاً لـ «TechCrunch».

وطور المصممون هذه الميزة لمشاركة بيانات الأطفال المفقودين مع الأصدقاء على منصة «إنستجرام» لزيادة نشر الوعي.وقالت إميلي فاشير، مديرة الثقة والأمان في شركة «ميتا» الأم لمنصة «إنستجرام»: «نحن نعلم أن فرص العثور على طفل مفقود تزداد عندما يكون المزيد من الأشخاص في حالة مراقبة وبحث عن الطفل، خاصةً خلال الساعات القليلة الأولى».وأردفت: «بعد الإعلان عن الميزة الجديدة، إذا تم تنشيط (Amber Alert) بواسطة تطبيق القانون، وكنت في منطقة البحث المحددة، فسيظهر التنبيه الآن في موجز (إنستجرام) الخاص بك».كما أضافت «فاشير»، أن التنبيهات نادرة ومخصصة لمنطقة البحث، فإذا حصل المستخدم على واحد، فهذا يعني أن هناك بحثًا نشطًا عن طفل مفقود في هذ المنطقة.فيما أطلق «فيسبوك» تنبيهات «Amber» على منصته التي تحمل الاسم نفسه في عام 2015، كما بدأ «جوجل» في إصدار تنبيهات «Amber» لمستخدمي أدوات البحث والخرائط في عام 2012.ولاستهداف التنبيهات، قالن «إنستجرام» إنه سيستخدم المدينة المدرجة في ملف تعريف المستخدم بالإضافة إلى عنوان «IP» الخاص بالمستخدم وخدمات الموقع، إذا كان المستخدم قد قام بتشغيل هذه الميزة.بينما تم تطوير التحديث بالشراكة مع منظمات بما في ذلك المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وفقًا لـ «فاشر».