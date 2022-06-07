27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
للبحث عن الأطفال مفقودين... هذا ما قدمه "إنستغرام"
Lebanon 24
07-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت منصة «إنستجرام» مؤخرًا ميزة جديدة لإعلام المستخدمين بالأطفال المفقودين في منطقتهم.
وبحسب «CNN»، بدأ إدراج ميزة «Amber Alert» على نظام «إنستجرام» الأساسي، على أن يتضمن تنبيهات تشتمل على تفاصيل بشأن الطفل المفقود، مثل صورة ووصف وموقع الاختطاف المشتبه به، والتي ستكون متاحة في عدة دول بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والإكوادور واليونان وجواتيمالا وأيرلندا وجامايكا.
Advertisement
كما ستكون هذه الخاصية متاحة في كل من كوريا الجنوبية وليتوانيا ولوكسمبورج وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وفقاً لـ «TechCrunch».
وطور المصممون هذه الميزة لمشاركة بيانات الأطفال المفقودين مع الأصدقاء على منصة «إنستجرام» لزيادة نشر الوعي.
وقالت إميلي فاشير، مديرة الثقة والأمان في شركة «ميتا» الأم لمنصة «إنستجرام»: «نحن نعلم أن فرص العثور على طفل مفقود تزداد عندما يكون المزيد من الأشخاص في حالة مراقبة وبحث عن الطفل، خاصةً خلال الساعات القليلة الأولى».
وأردفت: «بعد الإعلان عن الميزة الجديدة، إذا تم تنشيط (Amber Alert) بواسطة تطبيق القانون، وكنت في منطقة البحث المحددة، فسيظهر التنبيه الآن في موجز (إنستجرام) الخاص بك».
كما أضافت «فاشير»، أن التنبيهات نادرة ومخصصة لمنطقة البحث، فإذا حصل المستخدم على واحد، فهذا يعني أن هناك بحثًا نشطًا عن طفل مفقود في هذ المنطقة.
فيما أطلق «فيسبوك» تنبيهات «Amber» على منصته التي تحمل الاسم نفسه في عام 2015، كما بدأ «جوجل» في إصدار تنبيهات «Amber» لمستخدمي أدوات البحث والخرائط في عام 2012.
ولاستهداف التنبيهات، قالن «إنستجرام» إنه سيستخدم المدينة المدرجة في ملف تعريف المستخدم بالإضافة إلى عنوان «IP» الخاص بالمستخدم وخدمات الموقع، إذا كان المستخدم قد قام بتشغيل هذه الميزة.
بينما تم تطوير التحديث بالشراكة مع منظمات بما في ذلك المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وفقًا لـ «فاشر».
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
Lebanon 24
أسعار الأجبان تتجاوز المعقول في لبنان.. الأرقام مُفاجئة!
15:08 | 2022-06-06
06/06/2022 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النار تُفتح على نائب بسبب تصريح: "إسحبوا منه الحصانة"
Lebanon 24
النار تُفتح على نائب بسبب تصريح: "إسحبوا منه الحصانة"
01:45 | 2022-06-07
07/06/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:50 | 2022-06-06
06/06/2022 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصة الجيش مع "أبو سلة" وزوجته
Lebanon 24
هذه هي قصة الجيش مع "أبو سلة" وزوجته
23:56 | 2022-06-06
06/06/2022 11:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"زواج" يُعكّر ليل القلمون ويفتحُ إشكالاً كبيراً.. ماذا جرى هناك؟
Lebanon 24
"زواج" يُعكّر ليل القلمون ويفتحُ إشكالاً كبيراً.. ماذا جرى هناك؟
16:31 | 2022-06-06
06/06/2022 04:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-06-07
علماء يسمعون "ما لا يمكن سماعه فى البحار" من خلال هذه التقنية!
02:00 | 2022-06-07
قريباً... 12 ميزة جديدة من واتساب!
23:00 | 2022-06-06
محكمة أسترالية تغرم "غوغل" 515 ألف دولار في قضية تشهير
16:00 | 2022-06-06
ماسك يهدد بإنهاء صفقة "تويتر" وسهم الأخيرة يهبط
14:00 | 2022-06-06
ثورة تقنية.. عدسات ذكية قادرة على تشخيص بعض الامراض
12:00 | 2022-06-06
الملح قد يكون مفتاح قابلية السكن على بقية الكواكب... دراسة تسلط الضوء
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
07/06/2022 15:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
07/06/2022 15:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
07/06/2022 15:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact