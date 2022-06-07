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تكنولوجيا وعلوم
بدأت تتباطأ من دون سبب... ماذا يحدث في سيارات "تسلا"؟
Lebanon 24
07-06-2022
|
11:00
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بدأت الجهات المعنية في الولايات المتحدة التحقيق في قضية عمل فرامل سيارات تسلا الكهربائية من دون مبرر.
وتشير صحيفة The Guardian، إلى أنه أكثر من 750 من مالكي سيارات تسلا الكهربائية قدموا شكاوى إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA)، لأن سياراتهم الكهربائية بدأت سرعتها تتباطأ من دون سبب. ووفقا لهم، تبدأ سرعة السيارة بالزيادة ومن ثم تضغط المكابح بصورة فجائية، كما يبدو استجابة لعقبات شبحية.
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ونشرت الإدارة يوم الجمعة 3 حزيران الجاري على موقعها الرسمي، أنها ستطلب من الشركة المنتجة استدعاء جميع هذه السيارات، وكل ما هو متعلق بهذه الحالة. وطلبت الإدارة إبلاغها بالحوادث التي وقعت بسبب مشكلة الفرملة المفاجئة والخسائر البشرية وأضرار الممتلكات وغيرها.
وقد أعلن ممثلو الإدارة أن على شركة تسلا تزويدهم بهذه المعلومات كاملة قبل يوم 20 حزيران الجاري.
ويذكر أن الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA)، درست في شهر شباط الماضي بطلب من 354 شخصا من مالكي سيارات تسلا الكهربائية مشكلة الفرملة المفاجئة. وقبلها في شهر نوفمبر عام 2021 حيث اشتكى أصحابها من الفرملة المفاجئة للسيارة عند استخدام جهاز القيادة الآلي.
(روسيا اليوم)
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