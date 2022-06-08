بهذه الطرق يمكن تفادي ارتفاع حرارة بطارية الهاتف في الصيف

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ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف لابد أن نضع فى الاعتبار ارتفاع حرارة جميع الأجهزة من حولنا وخاصة الهاتف المحمول، الذي نعتاد الاستخدام الشخصي له على مدار 24 ساعة، سواء خلال فترة النهار في العمل أو المنزل أو مساءا خلال النوم.ونصح الكثير من الخبراء من ارتفاع درجات حرارة الهاتف الذي يؤدي فى النهاية للانفجار من زيادة حرارة البطارية المصنوعة من الليثيوم التي تصل إلى حد الاحتراق في حالة سخونة الهاتف ووضعه فى الجيب أو تحت الغطاء.وفي أحدث التعليمات الصادرة عن المركز الهندسي الإقليمي SafeNet الروسي لابد من اتخاذ عدد من الخطوات لمنع سخونة الهاتف باستمرار والوصول به إلى الاحتراق ومن أهمها:1 إيقاف تشغيل Bluetooth وGPS الذى يرفع من حرارة الجهاز مع فتحها باستمرار.2 إيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا فى ارتفاع حرارته.3 إستخدام أجهزة الشحن الأصلية للجهاز والابتعاد عن الوصلات الضعيفة التي ترهق البطارية.4 استخدام أغلفة ذات نوع جيد للهاتف " الجراب" تمنع من زيادة حرارته.5 وضع الهاتف بعيدا عن الشمس نهارا ومنع وضعه فى الجيب على مدار اليوم.6 فك الجهاز فورا فى حالة الشعور بالسخونة والابتعاد عنه مع وضعه فى مكان بارد للتهويه.7 وقف التطبيقات التي تحتاج للانترنت ووضع الجهاز لفترة فى راحة من الاستخدام على مدار اليوم.