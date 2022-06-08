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تكنولوجيا وعلوم

للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أميركا

Lebanon 24
08-06-2022 | 08:00
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قالت السلطات، الأربعاء، إن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ستطلق 3 صواريخ في غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمي، لتكون المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا صواريخ من منشأة تجارية خارج الولايات المتحدة.
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وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهيم للفضاء التابع لشركة إيكواتو ريال لونش أستراليا المملوكة للقطاع الخاص.

وأضاف ألبانيز، خلال مؤتمر إعلامي في داروين، عاصمة الإقليم الشمالي "إنه مشروع مثير حقا.. فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا في أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع الأستراليين".

وستقوم بعثات ناسا بعمليات بحث في الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب، التي لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبي.
 
 
وسينطلق الصاروخ الأول في 26 حزيران، بينما من المقرر إطلاق الصاروخين الآخرين في الرابع من تموز والثاني عشر من الشهر ذاته.

وقال رئيس الوزراء إن حوالي 75 من مسؤولي ناسا سيأتون إلى أستراليا لحضور هذا الحدث، وستكون عمليات الإطلاق هي الأولى لوكالة الفضاء الأميركية من أستراليا منذ عام 1995.

وحصل مركز أرنهيم للفضاء في الآونة الأخيرة على ترخيص مرافق الإطلاق وتصريح إطلاق لحملة ناسا بعد تقييم لمدة عامين من قبل وكالة الفضاء الأسترالية.
المصدر: سكاي نيوز
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