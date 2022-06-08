للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أميركا

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قالت السلطات، الأربعاء، إن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ستطلق 3 صواريخ في غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمي، لتكون المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا صواريخ من منشأة تجارية خارج الولايات المتحدة.وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهيم للفضاء التابع لشركة إيكواتو ريال لونش أستراليا المملوكة للقطاع الخاص.وأضاف ألبانيز، خلال مؤتمر إعلامي في داروين، عاصمة الإقليم الشمالي "إنه مشروع مثير حقا.. فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا في أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع الأستراليين".وستقوم بعثات ناسا بعمليات بحث في الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب، التي لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبي.