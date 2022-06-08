"أول مرصد عربي".. تصوير انفجار نجم من سماء الإمارات

وكان لمعان النجم قبل الانفجار من القدر 18، أي أنه كان لا يرى إلا من خلال التلسكوبات الكبيرة ومن الأماكن المظلمة، ولكن بعد الانفجار ازداد لمعانه بشكل كبير إلى أن وصل إلى القدر 8.7 وهذا يعني أنه أصبح مرئيا باستخدام المنظار الآن.واكتشف حدوث الانفجار راصد ياباني، يوم الإثنين، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش. وفور الإعلان عن ذلك، وجه مرصد الختم الفلكي التلسكوب نحو النجم المنفجر لرصده وتقدير لمعانه.وكان بذلك أول مرصد عربي يقوم بتصوير، ورصد هذا النجم بعد الانفجار، وفق البيان.وأرسل على الفور نتائج الرصد وتحديدا لمعان النجم إلى قاعدة البيانات العالمية.ويشار إلى أن هذا النجم يشهد انفجارا كل عشر سنوات تقريبا، وكان آخر انفجار عام 2010.