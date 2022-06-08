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تكنولوجيا وعلوم

"أول مرصد عربي".. تصوير انفجار نجم من سماء الإمارات

Lebanon 24
08-06-2022 | 14:00
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تمكن مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في الإمارات، الإثنين، من تصوير انفجار النجم U Sco من سماء الإمارات في ظاهرة تعرف بـ "النوفا" (Nova)، وفق بيان لمركز الفلك الدولي في الإمارات.

ويقع النجم في برج العقرب داخل مجرة درب التبانة على بعد 64 ألف سنة ضوئية، وفق البيان.
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ونشر المركز صورة تبين النجم المنفجر، ويبدو ألمع من جميع النجوم المحيطة. 
 
 
المصدر: الحرة
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