"أول مرصد عربي".. تصوير انفجار نجم من سماء الإمارات

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي أمس الإثنين 6 يونيو بتصوير انفجار النجم U Sco من سماء الإمارات، في ظاهرة تعرف بـ "النوفا" (Nova).
حدث الانفجار يوم أمس، ويقع النجم في برج العقرب داخل مجرة درب التبانة على بعد 64 ألف سنة ضوئية.
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— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 7, 2022
قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي أمس الإثنين 6 يونيو بتصوير انفجار النجم U Sco من سماء الإمارات، في ظاهرة تعرف بـ "النوفا" (Nova).
حدث الانفجار يوم أمس، ويقع النجم في برج العقرب داخل مجرة درب التبانة على بعد 64 ألف سنة ضوئية.