هذه الأجهزة "محرومة" من تحديث أبل المنتظر





وخلال مؤتمرها السنوي للمطورين، رفعت الشركة الأميركية للهواتف الذكية، الستار عن تحديث نظام (iOS 16) الذي استثنى عدة هواتف، ولا سيما تلك التي أصدرتها الشركة قبل 5 أعوام.

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ولعل التحديث الأكثر أهمية الذي تضمنه هذا الإصدار الجديد لنظام "إيوس" يتعلق بطريقة إرسال الرسائل، حيث أصبح ممكنا إلغاء إرسال رسالة نصية بعد الضغط على زر الإرسال.



كما أصبح متاحا للمتلقي وضع علامة "غير مقروءة" على الرسائل.



وقالت الشركة إن هذه الخيارات من بين أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون لهواتف آبل. كشفت شركة آبل الأميركية، الثلاثاء، عن نظامها الجديد "إيوس16" الذي ضمنته تحديثات مهمة، تتعلق بشاشات القفل وطريقة إرسال الراسئل النصية، وميزات أخرى نزولا عند طلب المستتخدمين.وخلال مؤتمرها السنوي للمطورين، رفعت الشركة الأميركية للهواتف الذكية، الستار عن تحديث نظام (iOS 16) الذي استثنى عدة هواتف، ولا سيما تلك التي أصدرتها الشركة قبل 5 أعوام.ولعل التحديث الأكثر أهمية الذي تضمنه هذا الإصدار الجديد لنظام "إيوس" يتعلق بطريقة إرسال الرسائل، حيث أصبح ممكنا إلغاء إرسال رسالة نصية بعد الضغط على زر الإرسال.كما أصبح متاحا للمتلقي وضع علامة "غير مقروءة" على الرسائل.وقالت الشركة إن هذه الخيارات من بين أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون لهواتف آبل.





وسيتمكن مستخدمو أيفون من إضافة عناصر "واجهة المستخدم" على شاشة القفل للحصول على معلومات معينة في لمحة واحدة.



وضمن هذه الخاصية، سيتمكن المستخدمون من متابعة "الأنشطة المباشرة" وهو ما سيساعدهم على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي مثل وقائع لعبة رياضية ما، أو تمرين، أو متابعة طلب توصيل الطعام مباشرة من شاشة القفل. كما تضمن التحديث العديد من الخيارات الخاصة بشاشة القفل، ولا سيما ما تعلق بنظام الإشعارات خلال قفل الهاتف.وسيتمكن مستخدمو أيفون من إضافة عناصر "واجهة المستخدم" على شاشة القفل للحصول على معلومات معينة في لمحة واحدة.وضمن هذه الخاصية، سيتمكن المستخدمون من متابعة "الأنشطة المباشرة" وهو ما سيساعدهم على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي مثل وقائع لعبة رياضية ما، أو تمرين، أو متابعة طلب توصيل الطعام مباشرة من شاشة القفل.





كما سيتمكن المستخدومن من الاستفادة من تحديث جديد خاص بمكتبة الصور المشتركة على "أي كلاود".



وتوفر مكتبة الصور المشتركة على iCloud للعائلات طريقة جديدة لمشاركة الصور.



ويمكن لما يصل إلى ستة مستخدمين التعاون والمساهمة فيها وعرضها.



كما يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة الصور الموجودة من مكتباتهم الشخصية، أو مشاركتها بناءً على التاريخ أو الأشخاص الموجودين في الصور.



ويمكن للمستخدم أيضًا اختيار إرسال الصور إلى المكتبة المشتركة تلقائيًا باستخدام تبديل جديد في تطبيق الكاميرا.



بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون اقتراحات ذكية لمشاركة صورة تتضمن مشاركين في مكتبة الصور المشتركة.



ويتمتع كل مستخدم في مكتبة الصور المشتركة بإمكانية الوصول لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة أو حذفها أو تعديلها أو تفضيلها، التي ستظهر في ذكريات كل مستخدم والصور المميزة بحيث يمكن للجميع استعادة المزيد من اللحظات المشتركة مع العائلة. ومثل عام 2021، تمت إعادة تصميم الإشعارات، وهذه المرة يمكن رؤيتها من الأسفل، مما يضمن حصول المستخدمين على رؤية واضحة لشاشة القفل الخاصة بهم.كما سيتمكن المستخدومن من الاستفادة من تحديث جديد خاص بمكتبة الصور المشتركة على "أي كلاود".وتوفر مكتبة الصور المشتركة على iCloud للعائلات طريقة جديدة لمشاركة الصور.ويمكن لما يصل إلى ستة مستخدمين التعاون والمساهمة فيها وعرضها.كما يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة الصور الموجودة من مكتباتهم الشخصية، أو مشاركتها بناءً على التاريخ أو الأشخاص الموجودين في الصور.ويمكن للمستخدم أيضًا اختيار إرسال الصور إلى المكتبة المشتركة تلقائيًا باستخدام تبديل جديد في تطبيق الكاميرا.بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون اقتراحات ذكية لمشاركة صورة تتضمن مشاركين في مكتبة الصور المشتركة.ويتمتع كل مستخدم في مكتبة الصور المشتركة بإمكانية الوصول لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة أو حذفها أو تعديلها أو تفضيلها، التي ستظهر في ذكريات كل مستخدم والصور المميزة بحيث يمكن للجميع استعادة المزيد من اللحظات المشتركة مع العائلة.

وعادةً ما تقدم شركة آبل تحديثات لنظام التشغيل الخاص بها كل 6 سنوات.



وسوف يدعم نظام التشغيل القادم أجهزة آيفون الحديثة (آيفون 8 وما بعده) بما فيها تلك التي تم إصدارها بداية من سبتمبر 2017.



وعلى أساس ذلك، سيستثني هذا التحديث كل من هواتف "أيفون إس إي 2016" و"أيفون6" و"أيفون 6 بلاس" بالإضافة إلى "أيفون6 إس" و"6إس بلاس" وكذا "أيفون7" و"أيفون7 بلاس" وحتى لوحة "أيبود تاتش".