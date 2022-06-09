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تكنولوجيا وعلوم

"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:00
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تستعد فولكس فاغن للكشف عن سيارة Amarok الجديدة كليا التي طورتها لتنافس مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سيارة فولكس فاغن الجديدة ستحصل على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 322 سم، كما ستحصل على محاور عجلات معدّلة تسهل التفافها في الأماكن الضيقة وعلى الطرق الوعرة.
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وتشير الصور التي ظهرت لتصميم هذه السيارة إلى أنها ستحصل على مصابيح مجهزة بتقنيات LED الحديثة لتوفير إنارة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، فضلا عن حصولها على كشافات ضباب تعمل بهذه التقنيات أيضا.

وحصلت المركبة على قمرة مجهّزة بصفين من المقاعد يتسعان لخمسة ركاب، وعلى أنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وعلى عجلات عريضة مخصصة للطرق الوعرة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و21 إنشا.

ولم تعلن فولكس فاغن بشكل رسمي بعد عن باقي المواصفات التقنية لهذه السيارة لكن التسريبات تشير إلى أنها ستطرح بعدة انواع من المحركات، منها محركات بنزين تروبينية بسعة 2.3 ليتر، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 ليتر، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.
 
 
(روسيا اليوم)
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