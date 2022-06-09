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تكنولوجيا وعلوم

سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:00
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نشرت مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة Dizo Watch D الجديدة التي يتوقع لها أن تشهد إقبالا كبيرا من قبل محبي الأجهزة الذكية.

وحصلت الساعة الجديدة على هيكل أنيق يشبه إلى حد كبير شكل هياكل ساعات آبل الذكية، وحصل الهيكل على مقاومة للماء والغبار وفق معايير 5ATM، وعلى إطار معدني متين، وحميت واجهته الخارجية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
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وجهّزت الساعة بشاشة LCD  لمسية بمقاس 1.8 بوصة، معدل سطوعها يصل إلى 550 شمعة/م تقريبا، وزودت الشاشة بأكثر من 150 خلفية عرض واجهة تشغيل.

وحصلت أيضا على تطبيقات لمساعدة المستخدم على ممارسة الرياضة، وتطبيقات للطقس، وتطبيقات للتحكم بالموسيقى وكاميرا الهاتف، كما زودت بتطبيقات لمراقبة نوم المستخدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس نسب الأكسجة في الدم.

وتبعا للشركة المصنعة فإن الساعة زودت ببطارية بسعة 350 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة في حال تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فسيكون نحو 25 دولارا فقط.


(روسيا اليوم)
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