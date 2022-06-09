26
o
بيروت
26
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الاتحاد الأوروبي يمنح تطبيق واتساب مهلة ليمتثل لهذا الأمر
Lebanon 24
09-06-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن أمام شركة "ميتا" مالكة تطبيق واتساب مهلة حتى يوليو لتحديث سياسة الخصوصية بما يتماشي مع قانون المستهلك الأوروبي.
وقالت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية للمستهلكين إن "ميتا" لم تشرح التحديثات المطلوبة بلغة واضحة ومفهومة، وهو ما يشكل انتهاكا لقانون المستهلك الأوروبي.
Advertisement
ويتيح قانون المستهلك الأوروبي لجهات إنفاذ القانون فرض عقوبات على الشركات التي يتبين أنها تنتهك قوانين المستهلك.
وطلبت منظمة تعاون حماية المستهلك الأوروبية في يناير توضيحات من واتساب بشأن سياسة الخصوصية في التطبيق.
وقالت المنظمة إن رد واتساب في آذار لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان، الأربعاء لطلب المزيد من التوضيحات.
وقال مفوض العدل، ديدييه رينديرز في الاتحاد الأوروبي في بيان "إن واتساب عليها التأكد من أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية".
وقال متحدث من ميتا لوكالة رويترز إن تحديث "2021 لم يغير التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدماتنا، أو كيفية معالجتها، أو استخدام البيانات أو مشاركتها مع أي شخص بما في ذلك مع ميتا".
المصدر: رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت كالنجمات العالميات.. ممثلة لبنانية تسرق الأضواء في أمستردام بفستان مكشوف (صور)
Lebanon 24
ظهرت كالنجمات العالميات.. ممثلة لبنانية تسرق الأضواء في أمستردام بفستان مكشوف (صور)
04:00 | 2022-06-09
09/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
07:44 | 2022-06-09
09/06/2022 07:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كالأميرات.. دانييلا رحمة تسرق الأضواء والجمهور يُشبهها بـ "سندريلا" شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
كالأميرات.. دانييلا رحمة تسرق الأضواء والجمهور يُشبهها بـ "سندريلا" شاهدوا كيف بدت (صور)
04:32 | 2022-06-09
09/06/2022 04:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
06:50 | 2022-06-09
09/06/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-06-10
لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة.. هذا ما فعله "تيك توك"
16:00 | 2022-06-09
سفينة روبوتية تجري أولى رحلاتها البحرية بنجاح (صورة)
14:00 | 2022-06-09
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
12:10 | 2022-06-09
"تهديد خطير".. اكتشاف "محزن" في القطب الجنوبي
11:00 | 2022-06-09
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
08:00 | 2022-06-09
هل فات الأوان لوقف تغير المناخ؟
فيديو
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 10:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 10:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
14:00 | 2022-06-09
10/06/2022 10:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact