29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
4 مميزات لنظام التشغيل الجديد iOS 16.. تعرفوا اليها
Lebanon 24
10-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكثر من مليار هاتف آيفون قيد الاستخدام في وقتنا الحالي حول العالم، وعلى الرغم من أنه ليس الأكثر استخدامًا في العالم مُقابل أجهزة أندرويد، إلى أن وصل استخدامه حول العالم أكثر من 27.68%، وكل يوم تزداد دائرة مستخدمي ومحبي آيفون، لذلك تصدر اسمه مواقع التواصل الإجتماعي فور الإعلان عن نظام التشغيل الجديد.
Advertisement
أعلنت شركة أبل أمس عن نظام التشغيل الجديد iOS 16 لأجهزة آيفون، وذلك ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين.
مُميزات نظام التشغيل الجديد iOS 16
«أخبار أبل»
تُتيح الشركة تحديث لخدمة أخبار آبل، وهي ليست خدمة جديدة، وتظهر على شاشة القفل، ويكون بها أخر الأخبار الرياضية، والسياسية، والإجتماعية.
«iMessage»
طرحت أيضًا بعض التغيرات على iMessage التي طلبها مُستخدمي آيفون منذ فترة، وهي تحرير الرسائل أو إلغاء إرسالها ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة.
«التحكم عن بُعد»
ويمكن لمستخدمي آيفون بعد التحديثات الجديدة لنظام التشغيل الجديد ios 16، أن يتحكموا في أنظمة المنزل الذكية، مثل التحكم في أجهزة التليفزيون، والتحكم في الإضاءة وغيرها من الأجهزة بما فيهم أجهزة سامسونج وآمزون.
«آيفون والصحة»
تحديثات أضافتها شركة آيفون مُتعلقة بصحة مُستخدميها، ذلك عن طريق Apple Watch، والتي ستدعمها بتدريبات مُخصصة ومعدل ضربات القلب وبيانات عن الخطوات، وبيانات عن حالة نوم المستخدم، كما سيضم تنبيه بمواعيد الأدوية وتفاصيل عنها.
يُذكر أن شركة أبل أعلنت خدمة خاصة لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة أنهم سيكونون قادرين على توزيع المدفوعات على مدى 8 أسابيع على Apple Pay ، على غرار خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقًا».
وتستعد شركة أبل لإطلاق 4 إصدارات من هاتف آيفون 14 هذا العام، ستعلن عنها الشركة في النصف الثاني من 2022.
المصدر: المصري اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-09
09/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-06-10
اكتشاف خطير في جليد انتاركتيكا!
02:00 | 2022-06-10
لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة.. هذا ما فعله "تيك توك"
23:00 | 2022-06-09
الاتحاد الأوروبي يمنح تطبيق واتساب مهلة ليمتثل لهذا الأمر
16:00 | 2022-06-09
سفينة روبوتية تجري أولى رحلاتها البحرية بنجاح (صورة)
14:00 | 2022-06-09
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
12:10 | 2022-06-09
"تهديد خطير".. اكتشاف "محزن" في القطب الجنوبي
فيديو
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact