4 مميزات لنظام التشغيل الجديد iOS 16.. تعرفوا اليها

أكثر من مليار هاتف آيفون قيد الاستخدام في وقتنا الحالي حول العالم، وعلى الرغم من أنه ليس الأكثر استخدامًا في العالم مُقابل أجهزة أندرويد، إلى أن وصل استخدامه حول العالم أكثر من 27.68%، وكل يوم تزداد دائرة مستخدمي ومحبي آيفون، لذلك تصدر اسمه مواقع التواصل الإجتماعي فور الإعلان عن نظام التشغيل الجديد.أعلنت شركة أبل أمس عن نظام التشغيل الجديد iOS 16 لأجهزة آيفون، وذلك ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين.

«أخبار أبل»

تُتيح الشركة تحديث لخدمة أخبار آبل، وهي ليست خدمة جديدة، وتظهر على شاشة القفل، ويكون بها أخر الأخبار الرياضية، والسياسية، والإجتماعية.

«iMessage»طرحت أيضًا بعض التغيرات على iMessage التي طلبها مُستخدمي آيفون منذ فترة، وهي تحرير الرسائل أو إلغاء إرسالها ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة.«التحكم عن بُعد»ويمكن لمستخدمي آيفون بعد التحديثات الجديدة لنظام التشغيل الجديد ios 16، أن يتحكموا في أنظمة المنزل الذكية، مثل التحكم في أجهزة التليفزيون، والتحكم في الإضاءة وغيرها من الأجهزة بما فيهم أجهزة سامسونج وآمزون.«آيفون والصحة»تحديثات أضافتها شركة آيفون مُتعلقة بصحة مُستخدميها، ذلك عن طريق Apple Watch، والتي ستدعمها بتدريبات مُخصصة ومعدل ضربات القلب وبيانات عن الخطوات، وبيانات عن حالة نوم المستخدم، كما سيضم تنبيه بمواعيد الأدوية وتفاصيل عنها.يُذكر أن شركة أبل أعلنت خدمة خاصة لمستخدمي iOS في الولايات المتحدة أنهم سيكونون قادرين على توزيع المدفوعات على مدى 8 أسابيع على Apple Pay ، على غرار خدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقًا».وتستعد شركة أبل لإطلاق 4 إصدارات من هاتف آيفون 14 هذا العام، ستعلن عنها الشركة في النصف الثاني من 2022.