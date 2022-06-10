لتذكير المستخدمين بأخذ فترات راحة.. هذا ما فعله "تيك توك"

Advertisement

يطرح TikTok المزيد من عناصر التحكم في وقت الشاشة لمساعدة المستخدمين على إدارة مقدار الوقت الذي يقضونه فى التطبيق، ومع التغيير تضيف الشركة لوحة تحكم جديدة داخل التطبيق من شأنها أن تتابع عن كثب المدة التي يقضيها الأشخاص في التطبيق، وفقا لتقرير engadged.وستعرض لوحة التحكم إحصائيات مثل مقدار الوقت الذي تقضيه فى التطبيق ، ومتى تقاضى التطبيق أكثر وعدد مرات فتحه، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن مستخدمو TikTok الآن من تعيين حدود زمنية للشاشة إلى متى يمكنهم استخدام التطبيق في أى جلسة.وفي السابق، قدم التطبيق عناصر تحكم فى وقت الشاشة تنتهى بعد حد يومي معين، ولكن مع الإعداد الجديد يمكن للمستخدمين على سبيل المثال اختيار جعل التطبيق يذكرهم "بأخذ قسط من الراحة" إذا كانوا قد فتحوه لفترة طويلة من الوقت.