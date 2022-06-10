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تكنولوجيا وعلوم

إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2022 | 11:00
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أعلن وكلاء شركة JAC الصينية عن نية الشركة توسيع سوق مبيعات سيارة js4 المتطورة والاقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارة على هيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، وتمّيزت بشكل المصابيح وكشافات الضباب المثبتة على واجهتها الأمامية، وبخط الإضاءة الأنيق الذي يمتد على كامل عرض واجهتها الخلفية.
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وأتى هيكل السيارة بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، بعرض 180 سم، وارتفاع 166 سم، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، والمزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وخلت واجهة القيادة في هذه المركبة من الأزرار التقليدية واستعيض عن الأزرار بلوحة لمسية متطورة، كما ثبتت أمام السائق شاشة تعمل كلوحة عادات رقمية، ووضعت في منتصف الواجهة شاشة لمسية متطورة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص السيارة.

وحصلت JAC JS4 على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وعلى نظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتعمل هذه المركبة بمحركات بنزين توربينة بسعة 1.5 ليتر بعزم 136 حصانا، وعلب سرعة مكيانيكية وعلب أوتوماتكية بسبع سرعات.
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