تحديث جديد لأنظمة "ويندوز" يحمل ميزات طال انتظارها... ما هي؟

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أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة Windows 11، يمنح مستخدمي الحواسب ميزات كانوا قد انتظروها لسنوات.وأعلنت مايكروسوفت أن التحديث 22H2 لأنظمة Windows 11 بات متاحا لمستخدمي خدمات "ويندوز إنسايدر للأعمال" والمستفيدين من خدمات Windows Server Update و Azure Marketplace.ومن الميزات المهمة التي حملها التحديث لمستخدمي ويندوز هي ميزات التحكم الصوتي الجديدة، والتي طوّرت لتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع الحواسب عبر الأوامر الصوتية، وباتت تتيح لهم تحويل الأصوات إلى رسائل مكتوبة، وتشغيل التطبيقات أو البحث في المتصفحات عبر الأوامر الصوتية، كما ظهرت مع هذا التحديث ميزة ترجمة المحتويات الصوتية.ويقدم التحديث للمستخدمين أيضا إمكانية استخدام الصور من مجموعة Spotlight كخلفية لسطح المكتب، فبعد تفعيل هذا الخيار في قائمة "التخصيص" سيظهر لهم اختصار على سطح المكتب يسهل آلية تغيير صور خلفية الشاشة أو عرض وتقييم الصور.في Windows 11 22H2 ، أثرت بعض التغييرات على شريط "مدير المهام" في واجهة "سطح المكتب"، إذ بات هذا الشريط يبدو أكثر حداثة ويدعم "الوعية المظلمة"، وحصل الجديد على آليات جديدة تساعد المستخدم على التخلص من الإشعارات المزعجة، وآليات تسمح بتوزيع الاختصارات على الجهتين اليمنى واليسرى من الشريط.