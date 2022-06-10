"أقوى تلسكوب في العالم" يتعرض لاصطدام من نيازك



واصطدمت نيازك صغيرة كانت تطير بسرعة عالية للغاية بالتلسكوب، في الفترة بين 23 و25 أيار الماضي، وفقا لبيان من وكالة "ناسا" أصدرته، الأربعاء.

Advertisement وأصاب أحد القطع الصغيرة المرآة الأساسية للتلسكوب، وهو ما "كان له تأثير يمكن اكتشافه في البيانات، لكنه ليس كافيا للتأثير على أداء التلسكوب بشكل عام".

وأضافت "ناسا" في بيانها أن فريق تلسكوب جيمس ويب أجرى تحليلا أوليا للحادث، ووجد أنه لا يزال يعمل على مستوى "يتجاوز جميع متطلبات مهمته". كشفت وكالة "ناسا" الأميركية الفضائية، أن تلسكوبها جيمس ويب، الذي يصنّف كـ"أقوى ‏تلسكوب في العالم"، تعرّض لحادث في الفضاء.‏واصطدمت نيازك صغيرة كانت تطير بسرعة عالية للغاية بالتلسكوب، في الفترة بين 23 و25 أيار الماضي، وفقا لبيان من وكالة "ناسا" أصدرته، الأربعاء.وأصاب أحد القطع الصغيرة المرآة الأساسية للتلسكوب، وهو ما "كان له تأثير يمكن اكتشافه في البيانات، لكنه ليس كافيا للتأثير على أداء التلسكوب بشكل عام".وأضافت "ناسا" في بيانها أن فريق تلسكوب جيمس ويب أجرى تحليلا أوليا للحادث، ووجد أنه لا يزال يعمل على مستوى "يتجاوز جميع متطلبات مهمته".

ويمتلك تلسكوب جيمس ويب القدرة على ضبط مواضع المرآة، من أجل تصحيح وتقليل نتائج تأثيرات كهذه، كما قام مهندسوه بإجراء أول تعديلات عديدة لتعويض الضرر الذي لحق بالقطاع المتأثر، كما شكلت "نايا" فريقا من المهندسين للنظر في طرق التخفيف من آثار ارتطام هذا النطاق في المستقبل.

ويعلّق علماء الفلك حول العالم آمالا كبيرة على تلسكوب جيمس ويب التابع لـ"ناسا"، والذي من المفترض أن يمنح نظرة ثاقبة على النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت على الإطلاق، وفي الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن، كبديل لكوكب الأرض.