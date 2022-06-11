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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2022 | 02:00
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تتحضر شركةVivo للكشف عن هاتف جديد يتمتع بتقنيات متطورة وبطارية مجهزة بشاحن فائق السرعة.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 10 Pro 5G الجديد سيحصل على بطارية Li-Polymer بسعة 4700 ميلي أمبير، وستحصل هذه البطارية على شاحن باستطاعة 200 واطا سيوفر سرعة غير مسبوقة في الشحن.

 

وسيحصل الهاتف أيضا عى شاشة AMOLED بمقاس 6,78 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

 

وسيكون هذا الهاتف قادرا على العمل مع شبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

 

وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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