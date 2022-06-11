هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)

تتحضر شركةVivo للكشف عن هاتف جديد يتمتع بتقنيات متطورة وبطارية مجهزة بشاحن فائق السرعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 10 Pro 5G الجديد سيحصل على بطارية Li-Polymer بسعة 4700 ميلي أمبير، وستحصل هذه البطارية على شاحن باستطاعة 200 واطا سيوفر سرعة غير مسبوقة في الشحن.

وسيحصل الهاتف أيضا عى شاشة AMOLED بمقاس 6,78 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

وسيكون هذا الهاتف قادرا على العمل مع شبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.