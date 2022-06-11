هل البحر الأحمر "أحمر" حقاً؟ اقرأوا هذا الخبر

تُبين صور الأقمار الصناعية المأخوذة من الفضاء البحر الأحمر كخط أزرق يمتد تقريبا من الشمال إلى الجنوب على طول الحافة الشمالية الشرقية للقارة الإفريقية.

وتكذّب الزرقة الشديدة للمياه، والتي تقف في تناقض صارخ مع اللون البني الباهت للمناظر الطبيعية المحيطة، الاسم الشهير للبحر. ويبدو أنه لا يوجد شيء "أحمر" في البحر الأحمر.

إذن، كيف حصل البحر الأحمر على لقبه الشهير؟

قالت كارين كلاينهاوس، الأستاذة المشاركة في علوم البحار والغلاف الجوي في جامعة ستوني بروك في نيويورك: "لا أعتقد أن أحدا يعرف على وجه اليقين كيف حصل على اسمه". وأضافت أنه من الممكن أن يكون الجواب متعلقا بالطحالب - في هذه الحالة، Trichodesmium erythraeum. وتسمى أحيانا "نشارة البحر"، وهي نوع من البكتيريا الزرقاء (البكتيريا المائية التي تعيش من خلال عملية التمثيل الضوئي) التي تنتمي إلى مجموعة الطحالب الخضراء المزرقة، وهي مسؤولة عما بين 60٪ و80٪ من تحويل النيتروجين في المحيط، وفقا إلى مرصد الأرض التابع لناسا.

ومع ذلك، من المحتمل أيضا أن يكون البحر الأحمر سمي على اسم الجبال الحمراء التي تصطف على أجزاء من شواطئه، مثل الساحل الأردني، على حد قول كلاينهاوس.

لكن البحر الأحمر لا يعرف باسمه فقط. وقالت كلاينهاوس "البحر الأحمر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي مع العديد من الحيوانات المتوطنة التي توجد فقط في البحر الأحمر أو خليج عدن".

ويقع البحر الأحمر بين شمال شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. ويمتد ما يقرب من 1200 ميل (1930 كيلومترا) من خليج السويس في الشمال إلى خليج عدن في الجنوب، ويتصل في النهاية بالمحيط الهندي. ووفقا لـ Britannica، يبلغ أقصى عرض للبحر الأحمر 190 ميلا (305 كيلومترات) وأقصى عمق له هو 9974 قدما (3040 مترا). ويغطي مساحة تقريبا 174000 ميل مربع (450000 كيلومتر مربع).

ويحتوي البحر الأحمر على واحدة من أطول الشعاب المرجانية في العالم. وتمتد لمسافة 2485 ميلا (4000 كم) وتستضيف تنوعا غنيا من الحياة البحرية. وقالت كلاينهاوس إن الخصائص الفريدة للشعاب المرجانية تجعلها واحدة من الملاذات البحرية الوحيدة في العالم من تغير المناخ.

وأضافت إن "الشعاب المرجانية التي وصلت إلى هناك في نهاية العصر الجليدي الأخير كانت فقط تلك التي يمكن أن تتحمل درجات حرارة عالية جدا وملوحة، بسبب ظروف البحر الأحمر وقت دخولها. لذلك، فإنها تعيش الآن بدرجة أقل بكثير من درجات الحرارة القصوى، ومن المتوقع أن تكون واحدة من آخر الشعاب المرجانية التي نجت خلال هذا القرن".

وقالت كلاينهاوس إن البحر الأحمر هو أحد أصغر المسطحات المائية في العالم، وقد تشكل من انقسام لوحين تكتونيين، الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية. وأضافت "لا تزال هذه الأشياء تنجرف عن بعضها البعض، لذا فهو بحر آخذ في النمو".