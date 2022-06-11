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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يتيح لمستخدميه أدوات إبلاغ جديدة وسهلة عن التغريدات المسيئة
Lebanon 24
11-06-2022
|
14:00
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أعلن موقع التغريدات "تويتر" عن إتاحته أدوات إبلاغ جديدة عن التغريدات الضارة والمسيئة لكافة مستخدميه في معظم دول العالم، وعبر هواتف "أندرويد" و"آيفون".
في السابق، كانت عملية الإبلاغ عن التغريدات الضارة على "تويتر" تتطلب من المستخدمين التنقل في سلسلة من القوائم، من أجل تحديد القاعدة المحددة التي يعتقدون أنه قد تم انتهاكها، وكانت العملية مربكة، حتى بالنسبة لمن هم على دراية بسياسات "تويتر"، وكانت النتيجة في الغالب هي عدم الإبلاغ عن المشكلات بشكل صحيح.
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لكن مع أدوات الإبلاغ الجديدة، أصبح المستخدم مطالبا بوصف فقط "ما حدث"، بدلا من حث الموقع له على تخمين القاعدة التي ربما تم مخالفتها.
وشبّه "تويتر" عملية الإبلاغ الجديدة بسؤال الطبيب: "أين موضع الألم؟"، بدلا من القفز فورا إلى التفاصيل، وفقا لمدونة له.
كما أن الأدوات الجديدة تسهل الإبلاغ عن التغريدات التي يتم فيها استهداف شخص آخر، فضلا عن أنها تمنح المستخدمين المزيد من الخيارات للإبلاغ عن كلام يحض على الكراهية.
وتقول شركة "تويتر" في مدونتها أن هذه الطريقة المبسطة في الإبلاغ عن التغريدات المسيئة بدأت في حصد ثمارها بالفعل، مشيرة إلى أن عملية إعداد التقارير الجديدة أدت إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة في "التقارير القابلة للتنفيذ"، وذلك منذ أن بدأت في اختبار الأدوات الجديدة قبل 6 أشهر.
وبدأت "تويتر" لأول مرة في اختبار العملية الجديدة للإبلاغ عن التغريدات الضارة في شهر كانون الثاني 2021.
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