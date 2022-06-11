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تكنولوجيا وعلوم
رسائلك على واتساب ليست آمنة.. إليك طريقة حمايتها
Lebanon 24
11-06-2022
|
16:00
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يعد واتساب تطبيق المراسلة الأكثر نشاطًا وشعبية حول العالم، لكن يبقى السؤال الأهم: هل هذا التطبيق آمن تماما؟ فقد نصح خبراء أمن إلكتروني، مستخدمي تطبيق التراسل الفوري بضرورة التفكير في تشغيل ميزة داخل التطبيق تحافظ على خصوصيتهم، وتسمى "رسائل مؤقتة".
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الحذف التلقائي
فقد تتيح ميزة "الرسائل المؤقتة" تعيين وتحديد فترة زمنية لحذف جميع الرسائل الجديدة تلقائيًا، وهي خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير رسائل واتساب القديمة.
ويمكنك ضبط عدم ظهور الرسائل، ليتم تشغيل الميزة تلقائيًا لجميع الدردشات الجديدة، دون التأثير على المحادثات الحالية، كما يمكن ضبط الأوقات لمدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا.
كيف تحافظ على بيانات واتساب الخاصة بك آمنة؟
هناك تنبيه ملحوظ أن بياناتك بما في ذلك الدردشة والمكالمات الصوتية، آمنة ومشفرة فقط داخل نظام الدردشة عبر واتساب.
ويمكن لكل من أجهزة أندرويد وآيفون نسخ بيانات التطبيق احتياطيًا، وهذا مفيد في حالة احتياجك إلى استعادة البيانات إلى جهاز جديد.
النسخ الاحتياطية غير مشفرة
لكن افتراضيًا، لا يتم تشفير هذه النسخة الاحتياطية، وإذا تم اختراق نسختك الاحتياطية على iCloud أو Google Drive، فإن بيانات واتساب الخاصة بك تكون معرضة للخطر.
مع ذلك، هناك حل، فمن الممكن تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بك على الرغم من تعطيل هذا الخيار افتراضيًا، للحفاظ على بيانات واتساب الخاصة بك آمنة تمامًا، يوجب عليك تمكين التشفير لنسخ واتساب الاحتياطية الخاصة بك.
تفعيل الميزة
لتفعيل هذه الميزة في هواتف آيفون عليك الضغط فوق الإعدادات في أسفل اليمين، وفي نظام أندرويد، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن واختر الإعدادات في القائمة المنسدلة.
ثم اضغط على الدردشات، وبعدها اختر الدردشة الاحتياطية، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف ثم اضغط على تشغيل.
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