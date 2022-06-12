26
o
بيروت
36
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
36
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً لن نتمكن من التمييز بين البشر والإنسان الآلي.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
12-06-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكَّن علماء من ابتكار ما أطلق عليه اسم "الجلد البشري الحي"، يمكن من خلاله إنشاء "روبوت حي"، أي تبدو عليه علامات الحياة الحقيقية؛ حيث لا يتم التمييز بين الروبوتات عن الإنسان، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
Advertisement
الصحيفة أشارت إلى أن المصادر العلمية والبحثية أكدت أن الجلد المبتكر هو بالفعل من الخلايا البشرية، وهو مضاد للماء، بل يستطيع معالجة الجراح التي يتعرض لها أيضاً.
إذ قال شوجي تاكيوتشي، مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو: "أعتقد أن الجلد الحي هو الحل النهائي لمنح الروبوتات مظهر ولمسة الكائنات الحية؛ لأنها بالضبط نفس المادة التي تغطي أجسام الحيوانات".
وتابع تاكيوتشي: "يبدو الإصبع" وهو يتعرق قليلاً في الوسط المستنبت.. ونظراً لأن الإصبع يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، فمن المثير للاهتمام أيضاً سماع أصوات نقر المحرك في انسجام مع إصبع يشبه الإصبع الحقيقي".
ونجح الباحثون في طلاء إصبع روبوت يعمل بثلاثة مفاصل كنموذج أوَّلي لهذا الجلد المزروع في المختبر، بحسب "sciencealert".
وأثبتت المحاولات السابقة لتطعيم الجلد على الأسطح الروبوتية أنها صعبة جداً؛ لذلك ابتكر مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو ميتشيو كاواي وزملاؤه أسلوباً يسمح للجلد بتشكيل نفسه على الجهاز، أي أن روبوتات المستقبل سيتم تطعيم وبناء الجلد الحي عليها بعد انتهاء صناعتها، وهو ما قد يجعلها تبدو كالبشر.
(عربي بوست)
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
07:51 | 2022-06-11
11/06/2022 07:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون طقس حزيران.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد
Lebanon 24
جنون طقس حزيران.. استعدوا للأمطار في هذا الموعد
06:37 | 2022-06-11
11/06/2022 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبرى عن "أمن إسرائيل".. ما كُشف عن "التهديد الأكبر" غير متوقع!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى عن "أمن إسرائيل".. ما كُشف عن "التهديد الأكبر" غير متوقع!
09:00 | 2022-06-11
11/06/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-06-11
تويتر تطرح ميزة جديدة للتسوق
16:00 | 2022-06-11
رسائلك على واتساب ليست آمنة.. إليك طريقة حمايتها
14:00 | 2022-06-11
"تويتر" يتيح لمستخدميه أدوات إبلاغ جديدة وسهلة عن التغريدات المسيئة
11:00 | 2022-06-11
فيسبوك تعيد النظر في اتفاقياتها مع الناشرين
08:00 | 2022-06-11
هل البحر الأحمر "أحمر" حقاً؟ اقرأوا هذا الخبر
05:00 | 2022-06-11
اختراع جديد: يعرق و"يشفي نفسه" بعد الجروح.. روبوتات بجلد بشري! (فيديو)
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 11:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 11:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 11:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact