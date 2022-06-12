قريباً لن نتمكن من التمييز بين البشر والإنسان الآلي.. ما السبب؟ (فيديو)

Advertisement

تمكَّن علماء من ابتكار ما أطلق عليه اسم "الجلد البشري الحي"، يمكن من خلاله إنشاء "روبوت حي"، أي تبدو عليه علامات الحياة الحقيقية؛ حيث لا يتم التمييز بين الروبوتات عن الإنسان، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.الصحيفة أشارت إلى أن المصادر العلمية والبحثية أكدت أن الجلد المبتكر هو بالفعل من الخلايا البشرية، وهو مضاد للماء، بل يستطيع معالجة الجراح التي يتعرض لها أيضاً.إذ قال شوجي تاكيوتشي، مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو: "أعتقد أن الجلد الحي هو الحل النهائي لمنح الروبوتات مظهر ولمسة الكائنات الحية؛ لأنها بالضبط نفس المادة التي تغطي أجسام الحيوانات".وتابع تاكيوتشي: "يبدو الإصبع" وهو يتعرق قليلاً في الوسط المستنبت.. ونظراً لأن الإصبع يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، فمن المثير للاهتمام أيضاً سماع أصوات نقر المحرك في انسجام مع إصبع يشبه الإصبع الحقيقي".ونجح الباحثون في طلاء إصبع روبوت يعمل بثلاثة مفاصل كنموذج أوَّلي لهذا الجلد المزروع في المختبر، بحسب "sciencealert".وأثبتت المحاولات السابقة لتطعيم الجلد على الأسطح الروبوتية أنها صعبة جداً؛ لذلك ابتكر مهندس الأنسجة بجامعة طوكيو ميتشيو كاواي وزملاؤه أسلوباً يسمح للجلد بتشكيل نفسه على الجهاز، أي أن روبوتات المستقبل سيتم تطعيم وبناء الجلد الحي عليها بعد انتهاء صناعتها، وهو ما قد يجعلها تبدو كالبشر.