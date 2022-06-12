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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من واتساب... 512 شخصا في المجموعة الواحدة
Lebanon 24
12-06-2022
|
08:00
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بدأ تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" المملوك لشركة Meta في اختبار مجموعات أكبر من المميزات، حيث كشف تقرير لـ WABetaInfo أن واتس آب قد بدأ في نشر الدعم لدعم المشاركين الموسع لمجموعات واتس آب، ومن الآن فصاعدًا ، سيتمكن مستخدمو واتس آب من إضافة ما يصل إلى 512 مشاركًا في مجموعات.
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ومن المهم ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي يختبر فيها واتس آب هذه الميزة، فمنذ فترة ، بدأت الشركة في طرح هذه الميزة لاختيار مختبري النسخة التجريبية والآن تعمل على توسيعها لتشمل المزيد من المستخدمين والتي لا تقتصر فقط على مختبري النسخة التجريبية للتطبيق.
ووفقًا للتقرير ، يتلقى المستخدمون العاديون على أجهزة Android و iOS مع أحدث إصدار ثابت من التطبيق الميزة أيضًا، ووفقًا لتقرير WABetaInfo ، يمكن للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتس آب إنشاء مجموعات تضم ما يصل إلى 512 مشاركًا، ولا توجد إعدادات إضافية مطلوبة ليتم تمكينها لهذا الغرض.
وإذا كنت مختبِرًا تجريبيًا وترغب في التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك ، فما عليك سوى فتح التطبيق والبدء في إنشاء المجموعة على واتس آب، وإذا رأيت الخيار 1/512 في الجزء العلوي أثناء الإنشاء ، فهذا يعني أنك قد تلقيت الميزة، عدا ذلك ، سوف تحتاج إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.
(اليوم السابع)
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