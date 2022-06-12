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تكنولوجيا وعلوم

طريقة حديثة لاستخراج المياه من الصحراء... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-06-2022 | 10:00
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يعيش أكثر من ثلث سكان العالم في مناطق جافة حيث تندر المياه.

ابتكر العلماء والمهندسون في جامعة تكساس في أوستن الأمريكية جهازا يمكن أن يساعد البشر في هذه المناطق بوصول ماء الشرب النظيفة.

وطوّر الفريق من العلماء غشاء هلاميا رخيص الثمن يمكنه سحب الماء من الهواء حتى في أكثر المناخات جفافا. وتكلف المواد التي تعزز هذا الجهاز أقل من دولاريْن للكيلوغرام الواحد ، ويمكن أن ينتج كيلوغرام واحد أكثر من 6 لترات من الماء يوميا في مناطق تقل فيها الرطوبة النسبية عن 15٪، و13 لترا في المناطق التي تصل نسبة الرطوبة فيها 30٪.
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 واستخدم الباحثون السليلوز ومكوّنا عاديا للمطبخ وصمغ (كونجاك)، كمكوّن رئيسي. وتعمل بنية الإسفنج ذات المسامات المفتوحة على تسريع عملية التقاط الرطوبة. ويساعد المكوّن الآخر على إطلاق المياه المستخرجة على الفور، وذلك للتقليل من تكلفة الطاقة الإجمالية اللازمة لإنتاج الماء.

وقال البروفسور، هوخوا، إن هذا الأمر سيسمح للملايين من الناس بشراء أجهزة بسيطة التصميم تضخ الماء في منازلهم.

 ويمكن إعطاء الغشاء أي شكل.

وفي حين أن 6 لترات لا تبدو حجما كبيرا، فإن الباحثين قالوا إن إنتاج طبقات ماصة وسميكة يمكن أن يزيد إلى حد بعيد من كمية المياه المنبعثة.

وأشار العلماء إلى بساطة بنية الغشاء الهلامي، مما يسهّل توسيع نطاق إنتاجه وتقديمه إلى السوق الشاملة.

والغشاء مرن ويمكن أن يتخذ أشكالا وأحجاما مختلفة حسب احتياجات المستخدم. ويتوقع الباحثون أن يستطيع الناس يوما ما من شراء مثل هذا الغشاء في أي متجر لأدوات المطبخ."تاس"


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