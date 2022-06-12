أقدم شجرة في العالم... أين تقع؟

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توصلت دراسة جديدة إلى أن أقدم شجرة في العالم ربما كانت قائمة منذ قرون عندما أقيمت الصخور الأولى في ستونهنغ.ويقترح نموذج حاسوبي جديد أن العملاق القديم، وهو alerce (Fitzroya cupressoides) المعروف باسم "Gran Abuelo" (أو الجد الأكبر بالإسبانية) فوق واد في جبال الأنديز التشيلية، قد يكون عمره حوالي 5400 عام.وإذا كان من الممكن تأكيد هذا التاريخ، فسيجعل Gran Abuelo أقدم بحوالي 600 عام من حامل الرقم القياسي الحالي لأقدم شجرة في العالم، صنوبر بريستليكون (Pinus longaeva) في كاليفورنيا، تعرف باسم "Methuselah".ومع ذلك، لا يزال العمر الدقيق محل خلاف إلى حد ما، لأن تأكيد ذلك يتطلب تحليل حلقات الشجرة - وهي طريقة تُعرف باسم dendrochronology، والمعيار الذهبي لتحديد عمر الشجرة - وهذه البيانات غير مكتملة حاليا.ولم تنشر البيانات الأساسية للنموذج بشكل علني أو إرسالها إلى مجلة تتم مراجعتها من قبل الزملاء.وقال جوناثان باريشيفيتش، عالم المناخ والبيئة العالمية في مختبر علوم البيئة والمناخ في باريس، والباحث الذي ابتكر النموذج، مهما كان عمرها، فإن الشجرة في خطر وتحتاج إلى الحماية.وقال باريشيفيتش: "إنها حقا في حالة سيئة بسبب السياحة"، وقد تأثرت الشجرة أيضا بالتغير المناخي.كان يُعتقد في البداية أن Gran Abuelo، وهو صنوبر يرتفع 196 قدما (60 مترا) فوق أرضية الغابة الضبابية في حديقة أليريس كوستيرو الوطنية في تشيلي، تبلغ من العمر حوالي 3500 عام. وقال باريشيفيتش إن العلماء لم يحللوا عمرها قط بشكل منهجي.وقال: "أردنا أن نحكي قصة الشجرة بهدف وحيد هو تثمينها وحمايتها". لذلك في عام 2020، استخدم باريشيفيتش وزميله أنطونيو لارا، أستاذ الغابات والموارد الطبيعية في جامعة أوسترال في تشيلي، تقنية غير مدمرة لحفر نواة صغيرة من الشجرة، والتي استحوذت على ما يعادل 2465 عاما من حلقات الأشجار.ومع ذلك، لم يتمكن الحفار من الوصول إلى مركز قطر الشجرة البالغ 13 قدما (4 أمتار)، ما يعني أنه لا يمكن حساب العديد من حلقات نمو الشجرة.ولحساب السنوات المتبقية من النمو، طور الفريق نموذجا رياضيا أخذ في الاعتبار كيف ينمو F. cupressoides بمعدلات مختلفة، من شتلة إلى شجرة ناضجة. وأدرج النموذج أيضا اختلافات في معدل النمو بناء على المنافسة والتقلبات في البيئة والمناخ.وقال باريشيفيتش إن الفريق استخدم بعد ذلك النموذج لمحاكاة مسار نمو الشجرة 10000 مرة. وأعطت هذه المحاكاة مجموعة من الأعمار المتوقعة لـGran Abuelo.وأوضح باريشيفيتش أن النموذج قدّر أن عمر الشجرة كان على الأرجح حوالي 5400 عام. ويمكن أن تكون أقدم شجرة على الإطلاق 6000 سنة؛ كان هناك احتمال بنسبة 80% أن تكون الشجرة أقدم من 5000 عام؛ وقال إن جميع مسارات النمو المحاكاة توقعت أن يكون عمرها على الأقل 4100 عام.وهناك عامل آخر يشير إلى أن الشجرة قديمة جدا: قانون بيولوجي يُعرف باسم مقايضة النمو والعمر، كما أضاف باريشيفيتش. وتشير هذه المقايضة إلى أن الأنواع بطيئة النمو تميل إلى العيش لفترة أطول. وقال إن الأشجار تنمو ببطء بشكل لا يصدق - أبطأ حتى من الأنواع الأخرى طويلة العمر مثل السيكويا العملاقة (Sequoiadendron giganteum) أو أشجار الصنوبر ذات الحوض الكبير.وقال إد كوك، المدير المؤسس لمختبر Tree Ring في مرصد لامونت دوهرتي للأرض التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك، لمجلة Science Magazine: "إن الطريقة الوحيدة لتحديد عمر الشجرة حقا هي عن طريق عد الحلقات الشجرية ويتطلب ذلك وجود جميع الحلقات أو حسابها".وقال باريشيفيتش إنه بينما نجت الشجرة منذ آلاف السنين، فإن مستقبلها مهدد.وقال إن الشجرة القديمة كانت محاطة بممر منصة ضيق يسحق آخر جذورها الحية، كما أن عددا لا يحصى من السياح الذين يأتون لرؤية الشجرة كل عام يتسببون في مزيد من الضرر عندما يمشون عليها.كما أدى تغير المناخ وما يصاحبه من جفاف لمدة 10 سنوات إلى تدمير التجارة المهيبة؛ قال إن شجرة ثانية تنمو من أعلى العملاق الشاهق تموت الآن.ولحماية Gran Abuelo من مزيد من الضرر، اقترح باريشيفيتش وزملاؤه وضع ساتر بارتفاع 10 أقدام (3 أمتار) حول الشجرة لمنع الناس من الاقتراب أكثر من اللازم. وأوصوا بتحريك الممشى بعيدا عن نظام الجذر القديم للشجرة، كما قال لـ "لايف ساينس"."ساينس ألرت"