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تكنولوجيا وعلوم

قريبا.. "تلغرام" يطلق النسخة المميزة

Lebanon 24
12-06-2022 | 16:00
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أعلن تطبيق التواصل الفوري الشهير "تلغرام"، أنه بصدد إطلاق نسخة مميزة، لقاء اشتراك مالي، مؤكدا أن هذه النسخة تتضمن مزايا خاصة.


وكتب مؤسس التطبيق، رائد الأعمال الروسي، بافيل دوروف، في منشور على "تلغرام" أن التطبيق سيطلق الخدمة المميزة في وقت لاحق من حزيران الجاري.
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وأوضح أن هذه النسخة تتضمن "مزايا إضافية وسرعة وموارد" أكثر من النسخة العادية.

وأشار إلى النسخة المميزة من "تلغرام" تتضمن التمتع بالمزايا الجديدة بالتطبيق قبل بقية المستخدمين، وتحميل ملفات أكبر، بالإضافة إلى ملصقات وردود فريدة.

ودافع دوروف، عن التطبيق الذي بدأ العمل في عام 2013، وقال: "قدما لمستخدمينا مزايا وموارد أكثر من أي تطبيق تراسل آخر".

واعتبر أن تطبيقه كان "ثوريا" في عام 2013، ولا يزال كذلك في 2022.
ومع ذلك، طالب كثيرون "تلغرام" بتوسيع إمكانات التطبيق، لذلك "بحثنا عن طرق لتحقيق ذلك" يقول مؤسس التطبيق الذي شدد على أن
لو أزيلت كل الحدود فإن تكاليف الخادم "السيرفر" وحركة المرور ستصبح خارج قدرتنا".

وقال إن الحل الذي توصل إليه فريق التطبيق هو جعل الحصول على حدود أكبر للخدمات لقاء اشتراكات مالية.

 وطمأن دوروف مستعملي التطبيق بأن المزايا الحالية ستبقى مجانية، كما أنهم سيحظون بمزايا أخرى جديدة ومجانية في المستقبل.
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