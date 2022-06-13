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تكنولوجيا وعلوم

5 نصائح للحفاظ على الهاتف في الصيف

Lebanon 24
13-06-2022 | 02:00
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تتلف العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية مع حلول فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير الذي يشهدها هذا الفصل، ومع الاستخدام الدائم لها يؤثر كل هذا عليها بشكل كبير، وتعد الهواتف المحمولة من أكثر الأجهزة الذي يتم استخدامها في كل الأوقات لا سيما فصل الصيف الذي يتمتع العديد منا فيه بالإجازات والعطلات، وهذا ما يؤثر على كفاءتها ومن الممكن أن يتسبب في إتلافها بشكل كبير.
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في تقرير له، نشر موقع «TIME» عدة إرشادات ونصح باستخدامها لتجنب حدوث أعطال أو تلف للهاتف المحمول مع ارتفاع درجات الحرارة التي نعيشها في فصل الصيف من كل عام، إذ جاءت الإرشادات على النحو التالي:
 
عدم وضع الهاتف في الجيب

يجب في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة عدم وضع الهواتف المحمولة في جيب البنطال، ليس فقط لأن حرارة الجو ستؤثر عليه ولكن أيضًا حرارة الجسم ستعمل ضد عملية تبريده.

عدم ترك الهاتف داخل السيارة

إحدى الدراسات الحديثة أثبتت، أن السيارة التي تتعرض لأشعة الشمس في يوم تصل فيه درجات الحرارة إلى 95 درجة مئوية، من الممكن أن تصل درجة الحرارة الخاصة بها إلى 46.6 درجة مئوية خلال ساعة واحدة فقط، كما توصى شركة «أبل«بعدم استخدام الهواتف الخاصة بها عندما تكون درجة حرارتها أعلى من 35 درجة مئوية، كذلك لا يمكن تخزينه في أي مكان أعلى من 45 درجة مئوية.

لا تضع الهاتف للشحن أمام أشعة الشمس مباشرة

يؤدي شحن الهاتف إلى تسخينه، لذلك عند وضعه في ضوء الشمس المباشر أثناء شحنه، ستضاف حرارة أشعة الشمس إلى الحرارة العادية، والتي تعد أحد الآثار الجانبية لنقل الكهرباء إلى بطارية الهاتف، وهذا ما سيتسبب في تسخين الهاتف أكثر من المعتاد.

لا تضع الهاتف تحت الوسادة أثناء الشحن

يجب عدم ترك الهاتف المحمول تحت الوسادة أو البطانية أو أي من مواد الاحترار في يوم حار، إذ أنه يمكن أن ترتفع الحرارة الناتجة عن عملية الشحن إلى مستويات خطيرة إذا لم يسمح لها بالتبدد بكفاءة، لذلك تأكد من شحن الهاتف في الظل ويفضل أن يكون ذلك على سطح صلب وبارد.

تجنب وضع الهاتف في الفريزر

تحولات درجات الحرارة السريعة التي يتعرض لها الهاتف عند وضعه في الفريزر بعد أن كان في درجة حرارة مرتفعة، من الممكن أن تضر الهاتف، لذلك الحل الأفضل هو إغلاق الهاتف ووضعه في مكان بارد لفترة من الوقت حتى يعود إلى درجة حرارة الغرفة.
 
(المصري اليوم)
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