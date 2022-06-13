مشكلة قد تجعل هاتف "آيفون" بطيئا... هذا ما يجب عليكم فعله!





فإذا كان جهاز آيفون الخاص بك ينتقل ببطء من تطبيق إلى تطبيق ويستغرق وقتاً طويلاً لفتح علامة تبويب متصفح جديدة، قد يكون المطلوب منك هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.

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وسيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك وربما يوفر عليك الاضطرار إلى إنفاق الأموال على ترقية آيفون، كما يمكنك أيضاً إدارة تخزين آيفون الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.



وعادة ما تتطلب زيارة أحد مواقع الـ"ويب" من هاتفك تنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى.



وللمساعدة في تسريع هذه العملية، ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".



ويشبه ذلك، قيامك بتخزين 24 عبوة من المشروبات في ثلاجتك حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى متجر البقالة في كل مرة تريد فيها مشروباً، حيث يعد ذلك مناسب في الكميات الصغيرة.



إلا أن الأمور تصبح أقل ملاءمة عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح قديمة ولا تتطابق البيانات التي يتم استردادها مع البيانات المستخدمة بالفعل على موقع الـ"ويب".



وبالتالي فإن النتيجة، هي سرعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع الـ"ويب" غير مناسب.



لهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك.



ويجب أن تنتبه إلى أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت أو ما يعرف بـCache سيؤدي إلى خروجك من المواقع التي قمت بتسجيل الدخول إليها حالياً.



ومع ذلك، فإن الأمر يستحق عموماً هذا الإزعاج المعتدل بين الحين والآخر للحفاظ على سير الأمور بسرعة.



وفي ما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مسح الـCache على جهاز آيفون الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.



"سفاري" سواء كنت تستخدم متصفح كروم أو سفاري أو فايرفوكس، فمن السهل إعادة تسريع جهاز آيفون الخاص بك.فإذا كان جهاز آيفون الخاص بك ينتقل ببطء من تطبيق إلى تطبيق ويستغرق وقتاً طويلاً لفتح علامة تبويب متصفح جديدة، قد يكون المطلوب منك هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.وسيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك وربما يوفر عليك الاضطرار إلى إنفاق الأموال على ترقية آيفون، كما يمكنك أيضاً إدارة تخزين آيفون الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.وعادة ما تتطلب زيارة أحد مواقع الـ"ويب" من هاتفك تنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى.وللمساعدة في تسريع هذه العملية، ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".ويشبه ذلك، قيامك بتخزين 24 عبوة من المشروبات في ثلاجتك حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى متجر البقالة في كل مرة تريد فيها مشروباً، حيث يعد ذلك مناسب في الكميات الصغيرة.إلا أن الأمور تصبح أقل ملاءمة عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح قديمة ولا تتطابق البيانات التي يتم استردادها مع البيانات المستخدمة بالفعل على موقع الـ"ويب".وبالتالي فإن النتيجة، هي سرعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع الـ"ويب" غير مناسب.لهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك.ويجب أن تنتبه إلى أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت أو ما يعرف بـCache سيؤدي إلى خروجك من المواقع التي قمت بتسجيل الدخول إليها حالياً.ومع ذلك، فإن الأمر يستحق عموماً هذا الإزعاج المعتدل بين الحين والآخر للحفاظ على سير الأمور بسرعة.وفي ما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مسح الـCache على جهاز آيفون الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.

- كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لآيفون في "سفاري" Safari:



يعتبر Safari المتصفح الافتراضي على أجهزة آيفون، ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت Safari في بضع خطوات قصيرة.



وبدءاً من iOS 11، سيؤثر اتباع هذه العملية على جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حساب iCloud الخاص بك.



ونتيجةً لذلك، سيتم مسح جميع ذاكرات التخزين المؤقت لأجهزتك، وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل شيء في المرة التالية التي تستخدمها فيها.



1- افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز آيفون الخاص بك.



2- حدد Safari من قائمة التطبيقات.



3- قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.



4- قم بتأكيد اختيارك في المربع المنبثق.



"كروم"

- أما إذا كنت تستخدم متصفح "كروم" Chrome من غوغل فهذا ما عليك فعله:



1- افتح تطبيق Chrome.



2-انقر على النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح المزيد من الخيارات.



3- قم بالتمرير لأسفل وحدد الإعدادات.



4- حدد الخصوصية في القائمة التالية.



5- ثم حدد "محو بيانات التصفح" لفتح قائمة أخيرة.



6- حدد النطاق الزمني المقصود في أعلى القائمة (في أي مكان من آخر ساعة إلى جميع الأوقات).



7- تأكد من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع، إلى جانب الصور والملفات المخزنة مؤقتاً. أخيراً، اضغط على محو بيانات التصفح أسفل الشاشة.



"فايرفوكس"

- كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لآيفون في "فايرفوكس" Firefox.



إذا كنت من محبي Firefox، فلا تقلق، حيص يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز آيفون الخاص بك أمراً سهلاً للغاية، وما عليك سوى اتباع هذه الخطوات.



1- انقر فوق قائمة "الهامبرغر" في الزاوية اليمنى السفلية لفتح الخيارات.



2- اختر الإعدادات في الجزء السفلي من القائمة.



3- حدد إدارة البيانات في قسم الخصوصية.



4- يمكنك تحديد بيانات موقع الـ"ويب" لمسح البيانات الخاصة بالمواقع الفردية، أو تحديد مسح البيانات الخاصة في الجزء السفلي من الشاشة لمسح البيانات من جميع الحقول المحددة.



التخزين المؤقت

ماذا يحدث عندما تمسح ذاكرة التخزين المؤقت؟



يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى إزالة بيانات موقع الـ"ويب" المخزنة على هاتفك محلياً لمنع الاضطرار إلى تنزيل تلك البيانات عند كل زيارة جديدة.



وتتراكم البيانات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى إبطاء الأشياء إذا أصبحت ضخمة جداً.



ويحتاج معظم المستخدمين فقط إلى مسح ذاكراتهم المؤقتة مرة كل شهر أو شهرين لتسريع هواتفهم.

(العربية)