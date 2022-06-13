مشكلة قد تجعل هاتف "آيفون" بطيئا... هذا ما يجب عليكم فعله!

سواء كنت تستخدم متصفح كروم أو سفاري أو فايرفوكس، فمن السهل إعادة تسريع جهاز آيفون الخاص بك.
فإذا كان جهاز آيفون الخاص بك ينتقل ببطء من تطبيق إلى تطبيق ويستغرق وقتاً طويلاً لفتح علامة تبويب متصفح جديدة، قد يكون المطلوب منك هو مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به.
وسيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك وربما يوفر عليك الاضطرار إلى إنفاق الأموال على ترقية آيفون، كما يمكنك أيضاً إدارة تخزين آيفون الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.
وعادة ما تتطلب زيارة أحد مواقع الـ"ويب" من هاتفك تنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى.
وللمساعدة في تسريع هذه العملية، ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويشبه ذلك، قيامك بتخزين 24 عبوة من المشروبات في ثلاجتك حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى متجر البقالة في كل مرة تريد فيها مشروباً، حيث يعد ذلك مناسب في الكميات الصغيرة.
إلا أن الأمور تصبح أقل ملاءمة عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح قديمة ولا تتطابق البيانات التي يتم استردادها مع البيانات المستخدمة بالفعل على موقع الـ"ويب".
وبالتالي فإن النتيجة، هي سرعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع الـ"ويب" غير مناسب.
لهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك.
ويجب أن تنتبه إلى أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت أو ما يعرف بـCache سيؤدي إلى خروجك من المواقع التي قمت بتسجيل الدخول إليها حالياً.
ومع ذلك، فإن الأمر يستحق عموماً هذا الإزعاج المعتدل بين الحين والآخر للحفاظ على سير الأمور بسرعة.
وفي ما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مسح الـCache على جهاز آيفون الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.
"سفاري"