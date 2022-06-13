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تكنولوجيا وعلوم

فرنسا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات استكشاف القمر

Lebanon 24
13-06-2022 | 23:00
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن فرنسا ستنضم لمشروع Artemis لاستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي للوزارة"وقعت فرنسا اتفاقية للانضمام لمشروع Artemis  الذي صممته الولايات المتحدة، وبذلك تكون قد انضمت للبرنامج الدولي لاستكشاف القمر".
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وأضاف البيان "وقع الاتفاقية فيليب باتيست رئيس المركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء، وحضر الحدث مدير ناسا بيل نيلسون والسكرتير التنفيذي للمجلس الوطني للفضاء، شيراج باريك، ومدير شؤون الفضاء فالدا فيكمانيس كيلر من مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية بوزارة الطاقة الأميركية".

وجاء في البيان أيضا " تأكيدا على التزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي والمسؤول والمستدام للفضاء الخارجي، أصبحت فرنسا الدولة العشرين التي توقع اتفاقية Artemis  ".
 
وتضم قائمة الدول التي وقعت على اتفاقيات التعاون في إطار البرنامج المذكور حاليا كلا من : الولايات المتحدة والإمارات وأوكرانيا وأستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة.

كانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها بأن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1  التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة  Artemis 2  التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.
 
(روسيا اليوم)
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