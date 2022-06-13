بعد 27 عاماً من استخدامه... توقيف "إنترنت إكسبلورر"

تعتزم شركة «مايكروسوفت» وقف متصفحها «إنترنت إكسبلور» بعد 27 عاماً من استخدامه.

وستنهي «مايكروسوفت» دعمها لمعظم إصدارات متصفح «إنترنت إكسبلورر 11» في 15 حزيران بعد أن أعلنت منذ أكثر من عام أنه سيتم إزالته من معظم إصدارات «ويندوز 10» هذا العام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتم إصدار «إنترنت إكسبلورر» لأول مرة في عام 1995 كجزء من حزمة الوظائف الإضافية لنظام التشغيل «ويندوز 95». ولكن مع الإصدارات الأحدث، كان المتصفح متاحاً كتنزيل مجاني أو في حزم الخدمة، وتم تضمينه في إصدارات خدمة الشركة المصنعة لنظام التشغيل «ويندوز 95» والإصدارات الأحدث من «ويندوز».

وأوقفت «مايكروسوفت» تطوير الميزات الجديدة للمتصفح في عام 2016 لصالح متصفحها الجديد «مايكروسوفت إيدج».

(الشرق الاسط)