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تكنولوجيا وعلوم

تحديث كبير في كاميرا أيفون 14 الأمامية... تفاصيل ملفتة عنها!

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:00
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بعد أن تم الانتهاء من WWDC 2022، تتجه الأنظار إلى حدث أبل الكبير التالي - إطلاق سلسلة iPhone 14، حيث من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن الجيل القادم من هواتف آيفون في سبتمبر المقبل. 
 
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ومن المرجح أن يطلق على سلسلة هواتف iPhone الجديدة اسم iPhone 14 ، فقد انتشرت الشائعات بالفعل، حيث جاءت أحدث الشائعات من محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo.
 
وقام Kuo، في منشور مدونة، بتفصيل كيف يمكن لشركة أبل تحسين الكاميرات الأمامية لسلسلة iPhone 14، ويشرح Kuo كيف حصلت أبل على بعض الموردين لأول مرة لمكونات الكاميرا، وبالنسبة لوحدة الكاميرا الأمامية، حصلت أبل على LG Innotek كشريك لها، كذلك فإن كويل هو مورد آخر يعمل على الكاميرا الأمامية لجهاز iPhone 14.
 
ويقول المحلل أن هذا سيكون أكبر ترقية للكاميرا الأمامية على iPhone منذ سنوات، ويقول Kuo أن الكاميرا الأمامية لـ iPhone 14 ستتمتع بميزة التركيز التلقائي، والتي ستضمن صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة، وحاليًا، يحتوي أبل iPhone 13 على كاميرا ذات تركيز ثابت، ويقول Kuo أيضًا أن الكاميرا الأمامية لـ iPhone 14 يمكن أن تحتوي على فتحة أكبر f / 1.9، ومنذ إطلاق iPhone 11 ، تحتوي الكاميرا الأمامية على فتحة f / 2.2، والتي يمكن أن تشهد ترقية مع iPhone 14.

(اليوم السابع)
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