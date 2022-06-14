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تكنولوجيا وعلوم

"تليغرام بريميوم"... إليكم أبرز ميزاته وتكاليفه

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:00
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ستكون ميزات تليغرام (Telegram) المميزة التي ظهرت مع الإصدار التجريبي للتطبيق في أيار متاحة قريبًا للمستخدمين الذين يدفعون، بحسب ما جاء في تقرير لموقع إنغادجيت (engadget).

فقد أكد بافل دوروف مؤسس تليغرام أن التطبيق سيطلق خطة اشتراك تسمى تليغرام بريميوم (Telegram Premium) في وقت لاحق من هذا الشهر.
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ولم يناقش دوروف الفوائد المحددة التي تأتي مع الخطة، وقال إنها ستمنح المستخدمين الذين يدفعون ميزات وسرعة وموارد إضافية، بالإضافة إلى الوصول الأول إلى أحدث عروض التطبيق.

وأوضح مؤسس تليغرام أن الكثير من الأشخاص يطلبون من الخدمة رفع القيود المفروضة على الدردشات والوسائط وتحميل الملفات. ومع ذلك، فإن القيام بذلك للجميع سيؤدي إلى حركة مرور ضخمة وتكاليف خادم تتجاوز ما يمكنه تحمله.
 
وأكد دوروف أيضًا للمستخدمين في إعلانه أن تليغرام سيواصل إطلاق ميزات مجانية جديدة رغم وجود فئة مدفوعة.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستخدمون المجانيون من الاستمتاع ببعض العقود المستقبلية الجديدة لخيار بريميوم، بما في ذلك القدرة على عرض مستندات ووسائط وملصقات أكبر من المعتاد يرسلها الأعضاء الذين يدفعون رسوما.

ويقول تقرير سابق صادر عن الموقع التكنولوجي بيبوم (Beebom) إن مشتركي بريميوم سيكون لديهم القدرة على تحميل ملفات يصل حجمها إلى 4 غيغابايت، وسيستمتعون بما يصل إلى ضعف حدود المستخدمين الذين لا يدفعون عندما يتعلق الأمر بعدد القنوات التي يمكنهم الانضمام إليها، من بين أشياء أخرى.

ويقول بيبوم أيضا إن الاشتراك المميز سيكلف 5 دولارات شهريا، رغم أننا لن نعرف على وجه اليقين حتى يتم إطلاق الخيار.


وختم دوروف إعلانه بالقول "رغم أن تجاربنا مع الإعلانات التي تركز على الخصوصية في القنوات العامة الفردية كانت أكثر نجاحًا مما توقعنا، فأعتقد أنه يجب تمويل تليغرام بشكل أساسي من قبل مستخدميه، وليس المعلنين. وبهذه الطريقة سيظل مستخدمونا دائما على رأس أولوياتنا".
 
 
(الجزيرة)
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