صاروخ سبيس إكس الجديد يتحضر للاختبار في هذا الموعد

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قال الملياردير وصاحب شركة سبيس إكس لخدمات الفضاء، إيلون ماسك، إن شركته سيكون لديها صاروخ "جاهز للطيران" في تموز، ضمن مشروع صاروخ Starship الفضائي الذي يهدف إلى إجراء رحلات دورية إلى المدار.وكانت سبيس إكس تأمل في إجراء اختبار الطيران المداري لـ Starship في وقت مبكر من الصيف الماضي، لكن التأخير في تقدم التطوير والموافقة التنظيمية أدى إلى تأخير هذا الجدول الزمني بشكل مطرد.واتخذت إدارة الطيران الفيدرالية قرارا بيئيا حاسما الاثنين أنهى تقييما طال انتظاره للبرنامج، بحسب شبكة CNBC الإخبارية الأميركية.وتحتاج سبيس إكس إلى الاستجابة إلى أكثر من 75 من إجراءات الوكالة قبل التقدم بطلب للحصول على ترخيص الإطلاق المطلوب لاختبار الطيران.وقال ماسك في سلسلة من التغريدات إنه أمضى بعض الوقت في منشأة سبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس مساء الاثنين "لمراجعة التقدم" في إعداد الصاروخ.وأضاف أن الشركة "سيكون لديها Starship ثاني جاهز للطيران في آب "وتهدف إلى إجراء رحلات جوية "شهريا بعد ذلك".وتقوم الشركة بتطوير صاروخها الذي يبلغ طوله حوالي 400 قدم والقابل لإعادة الاستخدام بهدف نقل البضائع والأشخاص إلى ما وراء الأرض.وأكملت SpaceX العديد من اختبارات الطيران على ارتفاعات عالية مع نماذج أولية ، لكنها لم تصل به بعد إلى الفضاء.