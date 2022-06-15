جهاز ماك برو الجديد من آبل.. متى سيتوفر للزبائن؟

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خلال حدث WWDC 2022 الأسبوع الماضي، كشفت Apple عن شريحة M2 الخاصة بها وجهاز MacBook Air المعاد تصميمه، والذي حصل على معظم الاهتمام، على الرغم من أنه لن يكون أول كمبيوتر محمول مزود بوحدة المعالجة المركزية الجديدة.وستقدم Apple أيضا M2 داخل الإطار المألوف لجهاز Macbook Pro مقاس 13 بوصة المجهز بمسطرة لمس، والذي سيكون متاحا للطلبات بدءا من يوم الجمعة 17 حزيران ، قبل طرح جهاز MacBook Air الجديد للبيع في تموز، بحسب موقع The Verge التقني.وبالمقارنة مع Air، يبدأ جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة بسعر أعلى يبلغ 1,299 دولارا لطراز مزود بوحدة معالجة مركزية M2 ثماني النواة مع 10 نوى GPU، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، و ذاكرة SSD سعة 256 جيجابايت.ومقابل تكلفة إضافية، يمكنك اختيار ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بزيادة 400 دولار) أو ما يصل إلى ذاكرة سعة 2 تيرابايت بزيادة 800 دولار.وتقول Apple إن لديها عمر بطارية تقديري أطول في النسخ الجديدة.