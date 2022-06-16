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تكنولوجيا وعلوم

"دونياشا" روبوت بوجه حسن... تبيع المشروبات وتحكى القصص!

Lebanon 24
16-06-2022 | 02:00
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قدمت شركة "برومو بوت" (promo-bot) الروسية، في معرض منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إحدى ابتكارتها في مجال الروبوتات، حيث تم عرض روبوت على شكل فتاة تقوم ببيع المشروبات واالمثلجات.

ويحاكي الروبوت "دونياشا" فتاة تقوم ببيع المثلجات والمشروبات، وتحكي قصصا مثيرة وخيالية وتمازح الزوار.
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ويعد الروبوت من تطوير شركة "برومو بوت" الروسية، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول لقطاع الأعمال مرتبطة بالروبوتات، والشركة تنشط في هذا المجال منذ العام 2015، وقامت الشركة بييع منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في العالم، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وفي حديث مع RT، أشار ممثل الشركة الروسية دميتري فيديرنيكوف، إلى أن الروبوت "دونياشا" يمر بمرحلة الاختبار وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم إدخال إضافات عليه وتحسينه.

ولفت فيديرنيكوف إلى أن العمل جار لصناعة نموذجين من الروبوت "دونياشا"، مشيرا إلى أن منتجات الشركة (الروبوتات) حاضرة في العديد من بلدان دول العالم، بما في ذلك في الإمارات، حيث أن روبوت من تطوير الشركة موجود في مركز للشرطة.

وانطلقت في مدينة سان بطرسبورج فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.
 
وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 حزيران الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.
المصدر: اليوم السابع
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