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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يعمل على إصلاح هذا الخطأ!

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:00
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يبدو أن قصص انستغرام تسيء التصرف لبعض المستخدمين، مما يجعلهم مضطرين لإعادة عرض جميع قصص شخص ما قبل أن يتمكنوا من رؤية قصص جديدة، أثرت المشكلة على العديد من موظفي Verge، وقد أبلغ بعض مستخدمي Reddit عن حدوث نفس الشيء لهم.
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وصرحت كريستين باي، المتحدثة باسم ميتا، بأن الشركة "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى قصص انستغرام ". قال باي إن إنستجرام "يعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن"، ويعتذر عن الإزعاج حسبما نقل عنها موقع ذا فيرج التقني.
 
ويبدو أن المشكلة الأساسية هي أن انستغرام لا يتذكر المكان الذي توقفت عنده عند مشاهدة قصص شخص ما، على سبيل المثال، إذا قام أحد أصدقائي بنشر خمس قصص، ونظرت إلى أربعة منهم قبل أن أخرج، في المرة التالية التي أضغط فيها على الأيقونة الخاصة بهم، من المفترض أن أرى قصتهم الخامسة. 
 
بدلاً من ذلك يجعل انستغرام المستخدم يعود من خلال الأربعة التي رأهم بالفعل في كل مرة يشاهد القصة، تظهر المشكلة أيضًا عندما ينشر شخص ما قصة جديدة في خلاصته.
 
عدد المستخدمين المتأثرين غير معروف حاليًا، هناك الكثير من الأشخاص على Twitter يفيدون بأنه يتعين عليهم إعادة مشاهدة القصص، لكن إنستجرام لا يتجه كما أتوقعه إذا تم كسر ميزة رئيسية منه للجميع.
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