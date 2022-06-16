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تكنولوجيا وعلوم

من أجمل سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى "Ascent" الجديدة من "سوبارو"

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:00
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كشفت شركة سوبارو اليابانية عن مركبة Ascent الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأبرزها من حيث مواصفات الأمان.

وحصلت السيارة الجديدة على اختلافات ملحوظة مقارنة بنماذج Ascent السابقة، إذ أكسبتها التعديلات التي أدخلت على المصابيح وممتصات الصدمات والواجهات فيها ملامح هجومية وقوية.
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ولم تتميز هذه المركبة من حيث المظهر الخارجي فحسب بل وبالتقنيات الحديثة التي زودت بها إذ حصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشة لمسية بمقاس 11.6 بوصة، ومايكروفونات على مقاعد جميع الركاب للتحكم بأنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية.

وحصلت السيارة أيضا على ميزات أمان عالية مثل نظام الرؤية المحيطية عبر كاميرات موزعة على محيط هيكلها، وزودت بكاميرات متطورة خاصة يمكنها التعرف على المشاة وركاب الدراجات لتفادي الحوادث، فضلا عن نظام التوجيه التلقائي في الحالات الطارئة والذي يعمل على سرعات تصل إلى 80 كلم/سا.

وزودت أيضا بنظام يتحكم بالفرامل تلقائيا في الحالات الطارئة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتعمل المركبة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.4 ليتر يولد عزما يعادل 264 حصانا، كما جهزت بعدة أنظمة قيادة تسهل حركتها على الثلوج والرمال والطرقات الوعرة المكسوة بالأوحال.
 
 
(روسيا اليوم)
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