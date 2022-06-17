للمسنين.. 3 طرق لجعل استخدام الهاتف أسهل لهم

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يكون المستخدمون الأكبر سنًا هم الأقل راحة مع الهواتف الذكية، لذلك يأخذ صانعو الهواتف الذكية هذه الشريحة في الاعتبار، حتى تتمكن من تلبية احتياجات والديك أو أجدادك ببعض التعديلات السهلة، وفيما يلي 3 طرق لجعل هاتف iPhone أو Android أسهل لكبار السن، وفقا لما ذكره موقع "business insider".تزداد صعوبة قراءة النصوص الصغيرة، مع تقدمنا في العمر، ولمعالجة هذه المشكلة، تتيح لك كل من هواتف iPhone و Android إمكانية تعديل حجم نص الشاشة.على جهاز iPhone، ابدأ تطبيق "الإعدادات" ثم اضغط فوق "إمكانية الوصول"، واضغط فوق حجم العرض والنص لتكوين ليس فقط حجم النص (عبر خيار النص الأكبر)، ولكن أيضًا لجعل النص غامقًا وزيادة التباين ومجموعة متنوعة من إعدادات قابلية القراءة الأخرى.أما بالنسبة لنظام التشغيل Android، ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق إمكانية الوصول، ثم اضغط فوق النص والعرض لتعيين حجم النص، وتغميق النص، وتمكين وضع التباين العالي.قد تحتاج إلى جعل لوحة المفاتيح أكبر من أجل سهولة القراءة، تمامًا مثل النص الذي يظهر على الشاشة، ويمكن ذلك على iPhone من خلال هذه الخطوات: ابدأ تطبيق الإعدادات واختر العرض والسطوع، واضغط على عرض ثم اختر تكبير.كما أنه لمستخدمي Android، ابدأ أي تطبيق يستخدم لوحة المفاتيح حتى تتمكن من رؤية لوحة المفاتيح على الشاشة، واضغط على أيقونة الإعدادات (على شكل ترس) أعلى لوحة المفاتيح.اضغط على التفضيلات، ثم ارتفاع لوحة المفاتيح، واختر خيارًا مثل متوسط الطول أو طويل أو طويل جدًا.إذا كنت تقوم بإعداد الهاتف للمستخدمين الأكبر سنًا، فقد تميل إلى تخطي رمز المرور وترك الهاتف بدون قفل من أجل البساطة، إن خطر سرقة البيانات كبير للغاية، لذا افعل الشيء التالي الأفضل: قم بإعداد شاشة القفل باستخدام كل من المقاييس الحيوية (بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) ورمز مرور مكون من أربعة أرقام تثق أنهم سيتمكنون من تذكره.يمكنك على iPhone إتباع هذه الخطوات: ابدأ تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على Face ID ورمز المرور لإضافة Face ID أو Touch ID أو رموز المرور.يمكنك لمستخدمي Android إتباع هذه الخطوات: ابدأ تطبيق الإعدادات، ثم اضغط فوق الأمان متبوعًا بقفل الشاشة، وتجنب تعيين رموز مرور أطول أو استخدام نمط قد يصعب على بعض كبار السن حفظه.