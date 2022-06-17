هل تخترق "واي فاي" جيرانك؟ لست وحدك!

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كشف تقرير جديد عن قيام 4.3 مليون شخص في المملكة المتحدة باختراق شبكة WiFi الخاصة بجيرانهم، حيث أجرى مزود النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Konnect ومقره باريس استطلاع آراء 2000 من سكان المملكة المتحدة حول محاولاتهم للبقاء على اتصال بالانترنت.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المخترقون في استخدام الإنترنت الخاص بالجيران دون إذن 52 يومًا فى العام، على الرغم من أن واحدًا من كل 20 شخصًا ظل مسجلاً الدخول لأكثر من عام.استخدم هؤلاء اتصال WiFi الخاص بشخص آخر دون إذن، عند تعطل الإنترنت الخاص بهم، أو في بعض الأحيان حتى عندما لا يزال الإنترنت يعمل في محاولة لتجنب الرسوم.اكتشف Konnect أيضًا أن اختراق اتصالات الجيران ليس هو الطريقة الوحيدة التي يستخدمها البريطانيون للبقاء في الاتصال بالإنترنت، حيث ذهب أحد المشاركين في الاستطلاع إلى مطعم مشهور لاستخدام WiFi لتنزيل البرامج التلفزيونية، بينما قال آخر إنهم سافروا 60 ميلاً إلى مكانهم السابق.قال جيمس سويمز، مدير التسويق العالمي في شركة كونيكت: "في عامنا 2022، يتوقع معظم الناس أن يكون لديهم اتصال موثوق بالإنترنت، ولكن كما يظهر هذا البحث، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة لملايين الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة".وأضاف سويمز، "يلعب الاتصال بالإنترنت دورًا حيويًا في قدرة الأشخاص على مواصلة حياتهم، لدرجة أننا نشهد اتخاذ بعض الإجراءات المتطرفة للاتصال بالإنترنت".ومن بين 4.3 مليون شخص اخترقوا شبكة WiFi المجاورة، احتفظ 1.6 مليون بكلمات مرور بعد الحصول على إذن في مناسبة سابقة، لكن 2.7 مليون اخترقوا الشبكة من خلال تخمين كلمات المرور.