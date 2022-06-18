خبر سارّ... هذه الحيوانات لا تتأثر بتغير المناخ في غرينلاند

اكتشف باحثون من جامعة واشنطن، مجموعة جديدة من الدببة القطبية تعيش في البحر الخالي من الجليد في جنوب شرق غرينلاند، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن الدببة القطبية يتميزون وراثيًا ومتكيفون بشكل فريد مع البيئة الخالية من الجليد، ويمكن أن يساعد في إلقاء الضوء على مستقبل الأنواع وسط ارتفاع درجات الحرارة، وقالت الدكتورة كريستين ليدر، التي قادت الدراسة: "الدببة القطبية مهددة بفقدان الجليد البحري بسبب تغير المناخ، تعطينا هذه المجموعة الجديدة نظرة ثاقبة حول كيفية استمرار الأنواع في المستقبل".

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وأضافت: "لكنني لا أعتقد أن موطن الأنهار الجليدية سوف يدعم أعدادًا ضخمة من الدببة القطبية، ليس هناك ما يكفي منه، ما زلنا نتوقع أن نرى انخفاضات كبيرة في الدببة القطبية عبر القطب الشمالي في ظل تغير المناخ".



واستنادًا إلى السجلات التاريخية ومعرفة السكان الأصليين، عرف الباحثون أن هناك بعض الدببة في جنوب شرق غرينلاند، ومع ذلك، حتى الآن، لم تتم دراسة المنطقة بالتفصيل بسبب طقسها الذي لا يمكن التنبؤ به، وجبالها الخشنة، وتساقط الثلوج بكثافة.



وقال الدكتور ليدر: "أردنا مسح هذه المنطقة لأننا لم نكن نعرف الكثير عن الدببة القطبية في جنوب شرق جرينلاند، لكننا لم نتوقع أبدًا العثور على مجموعة سكانية فرعية جديدة تعيش هناك"، وفي الدراسة، جمع الفريق 36 عامًا من بيانات الحركة والبيانات الجينية والديموغرافية لتقييم السكان لأول مرة.

(اليوم السابع)