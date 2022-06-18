Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب تيك توك.. هل هناك "تضليل" للمشرعين؟

Lebanon 24
18-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-963295-637911513410859428.jpg
Doc-P-963295-637911513410859428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد موقع "بزفيد" الإخباري بأن شركة "بايت دانس" وصلت لبيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين مما يعزز من شكوك الخصوصية التي طالما اتُهمت بها الشركة المالكة للتطبيق الصيني.

وقال الموقع نقلا عن تسجيلات صوتية مسربة أن موظفي "بايت دانس" المقيمين في الصين وصلوا مرارا وتكرارا إلى بيانات مرتبطة بالمستخدمين الأميركيين.
Advertisement

وكشفت المقاطع الصوتية المسربة من 80 اجتماعا داخليا للشركة الصينية أن تسعة موظفين في تيك توك أفصحوا 14 مرة بقولهم إن مهندسي "بايت دانس" في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات مستخدمي الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين أيلول 2021 وحتى كانون الثاني 2022 على الأقل.

وتعد تيك توك واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعا، خاصة مع الأطفال والشباب، حيث تضم أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم من أكثر من 100 مليون مستخدم داخل الولايات المتحدة.

في اجتماع عقد شهر أيلول عام 2021، قال عضو بقسم الثقة والسلامة في تيك توك إن "كل شيء يُرى في الصين".

وعلى الرغم من الشهادة التي أدلى بها مسؤول تنفيذي في تيك توك خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ تشرين الأول عام 2021 بأن "فريقا أمنيا عالميا ومقره الولايات المتحدة" يقرر من يمكنه الوصول إلى هذه البيانات، تصف تسع تصريحات لثمانية موظفين مختلفين، المواقف التي اضطر فيها الموظفون الأميركيون إلى اللجوء إلى زملائهم في الصين لتحديد كيفية تدفق بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة. 

ولم يكن لدى الموظفون الأميركيون إذن أو معرفة بكيفية الوصول إلى البيانات بأنفسهم، وفقًا للتسجيلات.

تتراوح التسجيلات من اجتماعات المجموعات الصغيرة مع قادة الشركة والمستشارين إلى العروض التقديمية الشاملة للسياسة ويتم دعمها من خلال لقطات شاشة ووثائق أخرى، مما يوفر قدرا هائلا من الأدلة لتأييد التقارير السابقة للموظفين المقيمين في الصين الذين يصلون إلى بيانات المستخدم الأميركي. 

وتُظهر محتويات التسجيلات أيضا أنه تم الوصول إلى البيانات بشكل متكرر ومؤخرًا أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مما يرسم صورة واضحة للتحديات التي واجهها تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر شهرة في العالم في محاولة لفصل عملياته في الولايات المتحدة عن عمليات الشركة الأم في بكين. 

في نهاية المطاف، تشير التسجيلات المسربة إلى أن الشركة ربما تكون قد ضللت المشرعين ومستخدميها والجمهور من خلال التقليل من أهمية أن البيانات المخزنة في الولايات المتحدة حيث لا يزال بإمكان الموظفون في الصين الوصول إليها، طبقا للموقع.

المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
09:51 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
05:00 | 2022-06-18
02:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website