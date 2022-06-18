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تكنولوجيا وعلوم

متجر لأزياء الشخصيات الافتراضية من "ميتا" (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2022 | 14:00
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قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الجمعة، إن شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك أطلقت متجرًا للملابس الرقمية حيث يمكن للمستخدمين شراء أزياء المصممين لشخصياتهم الافتراضية.

وذكر  زوكربيرغ في بث مباشر عبر "إنستغرام"، أن العلامات التجارية الأولية للأزياء المشاركة في إطلاق المتجر ستكون "Balenciaga" و"Prada" و"Thom Browne"، لكن "ميتا" تهدف إلى جعل المتجر سوقا مفتوحة حيث يمكن للمطورين تصميم وبيع الملابس.
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وكانت الشركة قد أعلنت توفير خيار استخدام الشخصيات الرقمية لتكوين عالم رقمي مواز يمكن من للمستخدمين من خلاله عقد الاجتماعات أو المشاركة بألعاب الفيديو. 
 
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