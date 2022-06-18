Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إن كنت تملك آيفون توقف فورًا عن فعل هذا الأمر

Lebanon 24
18-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-963301-637911517898429972.jpg
Doc-P-963301-637911517898429972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد الكثيرون أن إحدى أفضل الطرق لتحسين أداء هواتف آيفون عندما تكون بطيئة هو إغلاق التطبيقات التي لا تزال تعمل في الخلفية، لكن هذه النظرية ليست صحيحة تماما، وفقا لشركة آبل.

على العكس تمام، ربما تكون هذه الطريقة مضرة بهواتف آيفون وتسبب المزيد من الأداء البطيء وتراجعا في عمر البطارية.
Advertisement

تقول آبل إنه عند ترك أي تطبيق يعمل في الخلفية يتم تخصيص مساحة من ذاكرة المعالج تلقائيا لهذا التطبيق، ونتيجة لذلك لن تؤثر التطبيقات المفتوحة على الهاتف.

ووفقا لموقع "سلاش غير" المتخصص بأخبار التكنولوجيا فإن عدم استعمال التطبيقات المفتوحة على أجهزة آيفون سيحولها إلى وضع الاستعداد بعد فترة قصيرة، ما يعني أنها لن تؤثر على وحدة المعالجة المركزية.

ويشرح الموقع أنه في هذا الوضع لا يستخدم التطبيق موارد وحدة المعالجة المركزية وبالتالي لا داعي لإغلاقها للحصول على أداء أسرع. 

بدلا من ذلك، يشير الموقع إلى أنه يمكن أن تظهر مشكلات عند إعادة فتح التطبيق الذي يتم إغلاقه، على اعتبار أن اعادة تشغيله يتطلب استخدام طاقة وذاكرة إضافية للبدء، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك عدة مرات إلى استنزاف الكثير من طاقة البطارية.

وتنصح شركة آبل مستخدمي هواتف آيفون بإغلاق التطبيقات فقط عندما لا تستجيب بشكل كامل أو في حال كانت لا تعمل بشكل صحيح ولا يمكن استخدامه بأي طريقة أخرى. وفي هذه المرحلة، من الجيد إغلاق التطبيق المعني ومحاولة إعادة تشغيله.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-06-18
11:00 | 2022-06-18
09:51 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
05:00 | 2022-06-18
02:00 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website