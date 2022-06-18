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امرأة تتعقب صديقها باستخدام جهاز "إير تاغ" من "آبل" وتقتله

Lebanon 24
18-06-2022 | 09:51
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استخدمت امرأة في أميركا جهاز "إير تاغ"، الذي طرحته شركة "آبل" الأميركية، من من أجل تعقب صديقها وقتلته.‏
وتعقبت المرأة من ولاية إنديانا الأميركية صديقها باستخدام "آبل إير تاغ" وقتلته بسبب علاقة غرامية مزعومة، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية.
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وتمكنت المرأة من الوصول إلى موقع صديقها في إحدى الحانات، حيث كان يلتقي بامرأة أخرى، وعندما واجهته دخل الطرفان في جدال، وتصاعدت الأمور بسرعة، لكن بعد فترة وجيزة طلب منهم النادل مغادرة المكان.
بعد ذلك، ركبت المرأة سيارتها وضربت صديقها ثم شرعت في دهسه، كما أنها حاولت مطاردة المرأة الأخرى التي كان على علاقة معها، لكن الشرطة وصلت وألقت القبض عليها.
ولفظ صديق المرأة أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، بينما وُجه إلى صديقته في وقت لاحق اتهام بالشروع بقتله.
 
 

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