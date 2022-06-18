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تكنولوجيا وعلوم

5 أدوات مفيدة على غوغل للتخطيط لعطلتك

Lebanon 24
18-06-2022 | 23:00
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تقدم غوغل مجموعة من أدوات السفر لمساعدة المستخدمين في التخطيط لعطلتهم. تسمح هذه الميزات للمستخدمين بتخصيص عمليات البحث الخاصة بالعطلة وتقديم قائمة بخيارات السفر مع خيارات الأسعار والإقامة.
فيما يلي 5 أدوات من غوغل لاستخدامها في التخطيط لعطلتك، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:
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خرائط غوغل: معرفة الرسوم على الطريق
طرحت خرائط غوغل ميزة جديدة تخبر المستخدمين عن مقدار الرسوم التي سيتعين عليهم دفعها أثناء السفر على الطرق السريعة الوطنية. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين برؤية السعر التقديري للرسم على وجهتهم. تتيح خرائط غوغل أيضًا للمستخدمين اختيار طريق بدون رسوم.
تتبع أسعار الرحلات لأي تواريخ
على أداة غوغل فلايتس، يمكنك تتبع الأسعار لتواريخ محددة بين مدينتين. ما عليك سوى البحث عن وجهتك، والتبديل للتمكين، وسيتم ارسال بريد إلكتروني إليك إذا انخفضت الأسعار بشكل كبير في تلك التواريخ.
تصفح الوجهات ضمن مسافة القيادة
تتيح لك أداة إكسبلور تصفح المواقع حول العالم باستخدام عوامل تصفية لأشياء مثل الميزانية أو طول الرحلة. في العرض الافتراضي، سترى "استكشاف" أسعار رحلات الطيران، ولكنك الآن سترى أيضًا نقطة وردية اللون وفقاعة تقول "استكشاف بالقرب منك". انقر فوق هذه الميزة لتضييق نطاق البحث إلى الأماكن التي يمكنك القيادة إليها في غضون ساعات قليلة، وحدد أي وجهة للاطلاع على معلومات مفيدة بما في ذلك متوسط أسعار الفنادق أو نوع الطقس المتوقع.
ابحث عن مكان للإقامة مع غوغل ترافل
بمجرد أن تعرف إلى أين أنت ذاهب، حان الوقت لتحديد مكان الإقامة. يمكنك البحث عن الفنادق على غوغل أو التوجه مباشرة إلى موقع غوغل ترافل. قد يكون اختيار الحي الذي ستقيم فيه أمرًا صعبًا، ولكن على الخريطة، يمكنك أن ترى بسرعة المناطق التي بها أكثر الخيارات لتناول الطعام أو التسوق أو مشاهدة المعالم السياحية. للحصول على وجهات أكثر شيوعًا، يمكنك أيضًا النقر فوق "مكان الإقامة" أسفل عوامل تصفية البحث للحصول على دليل حي سهل الاستخدام.
رمز إشارة مرجعية لتتبع الفنادق التي يحرص عليها المسافرون
بالنسبة لمنظمي الإجازات، لدى غوغل طريقة جديدة لتتبع الخصائص التي تثير اهتمامهم. يسمح للمستخدمين باختيار خطة السفر الخاص بهم من حيث توقفوا. ما عليك سوى النقر فوق رمز الإشارة المرجعية في أي فندق أو استئجار مكان لقضاء العطلات، وسيتم حفظه للرجوع إليه بسهولة. للاطلاع على الخصائص المحفوظة، ابحث عن علامة التبويب المحفوظة على الهاتف المحمول أو اللوحة اليمنى على سطح المكتب.
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