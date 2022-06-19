ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)

كشف الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، عن الموعد الذي قد تظهر فيه شبكات "6G" في البلاد.

وخلال مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال لاكونتسيف: "تبعا لتقديراتنا فإن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".

وتابع:"التوقيت الدقيق لإدخال شبكات الجيل السادس يعتمد على خصوصية كل دولة، فالصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال رائدتان حاليا في عالم شبكات 5G، بينما هناك دول أخرى ما تزال في مراحل تطوير البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية.. تطوير هذا النوع من الشبكات صحيح من الناحية الاستراتيجية، ونحن في روسيا نتبع هذا المسار، الأمر يتطلب وجود منظومة اقتصادية وخطط متكاملة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق هذه الغاية خلال السنوات العشر القادمة".

ويتوقع خبراء التقنية أن تصل سرعة نقل البيانات في شبكات "6G" إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات "5G" الحديثة التي ما تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.